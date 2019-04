Der Wahlkampf läuft. Immer mehr Plakate tauchen an Hannovers Straßen auf. Aus Sicht der Stadt werden dabei zu oft Regeln missachtet. Sie droht Plakate selbst abzuhängen – und den Parteien pro Stück 50 Euro in Rechnung zu stellen. Die sind auf dem Baum. Die SPD will der Verwaltung nun sogar Kompetenzen entziehen.