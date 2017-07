Shaime Neschad (25) ist eine der 12 Kandidatinnen, die am Donnerstag um den Titel der Miss-NP kämpfen. © privat

Redezvous im Stadtpark

Am Donnerstag haben wir wieder ein Rendezvous – im Stadtpark. Was bei der Abendveranstaltung nicht fehlen darf? Die Casting-Runde zur Wahl der Miss-NP.

Hannover. Nachdem am vergangenen Sonntag die Casting-Runde zur Wahl der Miss-NP provisorisch auf den Sonntag gelegt wurde (das Donnerstag-Rendezvous war ins Wasser gefallen), findet die zweite Casting-Runde wieder am Donnerstag statt. Drei der zwölf Kandidatinnen kommen ins Finale und können dort den Titel gewinnen. Wer die Kandidatinnen sind, erfahren Sie in der Bildergalerie.

Von NP

Hannover Stadtpark