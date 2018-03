DLRG

Vorsicht, brüchiges Eis: Tauchübung im Silbersee

Die brüchigen Eisflächen in und um Hannover werden in den kommenden Tagen mit steigenden Temperaturen mehr und mehr zur Todesfalle. Polizei und Feuerwehr warnen eindringlich vor dem Betreten. Was für Rettungskräfte zu tun ist, wenn Menschen ins Eis einbrechen, probten gestern die DLRG Bezirksgruppen Hannover Stadt und Land im Silbersee in Langenhagen.