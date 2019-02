Hannover

Weil viele Obdachlose trotz Kälte die Nächte draußen verbringen und es in Hannover in diesem Winter bereits einen Kältetoten gab, hat der Parteilose Ratsherr Tobias Braune schnelles Handeln gefordert. Er will für Obdachlose die U-Bahn-Geisterstation am Raschplatz öffnen. Die große Mehrheit im Bauausschuss stimmte am Mittwoch jedoch gegen diese Idee.

„Hervorragend geeignet“ sei die Geisterstation. Es gebe „nichts, was dagegen spricht“ darin Obdachlose unterzubringen, erklärte Braune. Er hält es für „notwendig, diese zentral unterzubringen“, weil sie weiter außerhalb gelegene Angebote wie zum Beispiel die Unterkunft am Alten Flughafen oft nicht annähmen.

Keine Sicherheit : Stadt rät von Geisterstation ab

Die Stadt riet jedoch dringend vom dem Plan ab. Laut Tiefbauamtsleiter Andreas Bode sind Treppen und Geländer nicht ausreichend gesichert. Es fehle an Beleuchtung. Auch sei der Brandschutz nicht gewährleistet. „Das kann man nicht ohne weiteres machen. Das ist ein Rohbau“, sagte Bode über den Plan von Braune.

Die Mehrheit im Bauausschuss schloss sich dieser Meinung an. „Menschenunwürdig“ sei es, Obdachlose in der Geisterstation unterzubringen, erklärte Georgia Jeschke ( CDU). SPD-Bauexperte Lars Kelich hält die Idee für „abenteuerlich“. Und auch Elisabeth Clausen-Muradian, baupolitische Sprecherin der Grünen, sieht in der Geisterstation „Mindestsicherheitsstandards nicht erfüllt“.

Unterkünfte im Bunker oder Rathaus?

Sie begrüßt, dass es nun einen Shuttle-Bus gibt, der Obdachlose zur weiter entfernten Unterkunft am Alten Flughafen bringt.

Rückenwind für den Braune-Vorschlag gab es von Rechts. Die Tunnelstation als Unterkunft sei „besser, als wenn die Obdachlosen in Decken gehüllt vor dem Kaufhaus sitzen. Ich möchte mich nicht an solche Zustände gewöhnen“, erklärte AfD-Mann Reinhard Hirche. Bei der Abstimmung enthielt er sich dennoch.

Gerhard Wruck von den „Hannoveranern“ glaubt, dass sich die Geisterstation mit wenig Geld für Obdachlose herrichten ließe. Er brachte auch den Bunker unter dem Hauptbahnhof als Unterkunft ins Spiel. Linken Fraktionschef Dirk Machentanz hingegen regte an, „das Rathaus für Obdachlose zu öffnen“.

Von C. Bohnenkamp