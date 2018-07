Der Fall schien klar. Dieter Krebs (44, Name geändert) saß vier Jahre wegen schweren sexuellen Missbrauchs im Gefängnis. Als er wieder eine Lebensgefährtin mit kleiner Tochter fand, schien sich alles zu wiederholen. Bis das Kind in den Zeugenstand im Landgericht in den Zeugenstand trat.