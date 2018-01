Vor Tarifverhandlung erst mal ein Streiktag

STREIK: Am Protest vor der sechsten Verhandlungsrunde beteiligten sich 250 Beschäftigte. © Foto: Wallmüller

Speditions- und Logistikgewerbe

Fünf Mal hat das Speditions- und Logistikgewerbe schon über ein neues Entgeltsystem verhandelt. Damit es am Donnerstag klappt, haben 250 Beschäftigte gestreikt.

HANNOVER. Am Donnerstag beginnt die sechste Tarifverhandlungsrunde fürs Speditions- und Logistikgewerbe. Mittwoch schon haben 250 Beschäftigte die Arbeit niedergelegt und demonstriert. Sie fordern höhere Löhne (plus 6,5 Prozent), mehr Urlaubstage und Gehaltsstufen nach Betriebszugehörigkeit, vor allem aber ein neues Entgeltsystem. Landesfachbereichsleiter und Verhandlungsführer Thomas Warner (Foto) hofft auf Einigung bei den Gesprächen mit den Arbeitgebern in Altwarmbüchen. Bisher hätten die sich „aber kaum bewegt“.

Von Vera König