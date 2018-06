Hannover

Katharina Last ist fertig mit den Nerven. Geld, Arbeit und viel Liebe hat sie in das alte Haus am Ricklinger Friedhof gesteckt, das sie 2015 kaufte. Doch seitdem die Infra vor ihrer Haustür zu baggern abfing, fühlt sie sich in den eigenen vier Wänden nicht mehr sicher. „Wir haben jetzt Risse in der Hauswand und im Terrazzofußboden. Das mutiert hier zum Alptraum!“

Viel Geld hineingesteckt

Ihr Haus an der Göttinger Chaussee, Baujahr 1922, beherbergte einst die Gärtnerei des Ricklinger Friedhofs. Als Last es Anfang 2015 kaufte, stand es bereits unter Denkmalschutz. Der Zustand sei nicht gerade berauschend gewesen. „Es hatte quasi kein Dach. Heizungen und Wasseranschlüsse – alles musste neu gemacht werden.“ Dennoch habe sie sich in das schmucke Häuschen verliebt. Also investierte sie – und das nicht zu knapp, auch weil der Denkmalschutz bei der Sanierung ein Wörtchen mitzureden hatte 300 000 Euro hat Last nach eigener Aussage hineingesteckt. „Alles lief gut“, sagt die Ärztin. Bis die Bagger anrückten.

Last wusste zwar, dass im Zuge der Vorbereitungsarbeiten um die Streckenerweiterung der Straßenbahnlinie nach Hemmingen vor ihrem Grundstück gebaut wird. Auch, dass sie laut Planfeststellungsverfahren ein Stück des Vorgartens hergeben muss, war ihr bekannt. Die Mauer, die das Grundstück vom Gehweg an der Göttinger Chaussee trennt, musste abgerissen und soll ein Stückchen in Richtung Haus neu aufgebaut werden – um Platz für Leitungen zu machen. „Zunächst hieß es, wir hätten noch 1,35 Meter Platz zwischen Haus und neuer Mauer“, erzählt Last. Inzwischen ist von 78 Zentimetern die Rede. „Ein 78 Zentimeter breiter Streifen Vorgarten. Da kann man ja noch nicht mal richtig durchgehen!“, ärgert sich die Ärztin.

Mauer stützte das Haus

Doch es geht noch weiter. Die inzwischen abgerissene Mauer war ebenfalls denkmalgeschützt, weshalb eine neue, ähnliche wieder aufgebaut werden soll – auf Kosten der Infra. Bislang wartet man im ehemaligen Gärtnerhaus jedoch vergeblich darauf und lebt hinter einem Bauzaun. „Passiert ist nichts“, ärgert sich Last und schaut auf ihren Vorgarten, der einer Baugrube ähnelt. „Außer, dass wir vertröstet wurden. Erst auf Ende 2017, dann auf Ende Mai 2018. Seitdem ist Funkstille.“

Das Gemäuer bot laut Last aber nicht nur Sichtschutz. Sie stützte das alte Gärtnerhaus. „Seitdem die Mauer weg ist, haben wir mehrere Risse im und am Haus.“ Zur Erklärung: Das Gebäude steht auf einem deutlich höheren Bodenniveau als der Fußweg davor. Rund 75 Zentimeter Höhenunterschied hat Last gemessen. Diese beiden Ebenen trennte die Mauer. „Sie hat dem Erdreich unter dem Haus Halt gegeben. Jetzt sackt es ab“, vermutet sie. „Und: Seitdem die Mauer weg ist, spürt man sogar, wenn ein Bus an der Ampel vor dem Haus wartet. Die Wände vibrieren.“

„Nur noch verkaufen“

Last fühlt sich in dem Gebäude nicht mehr sicher, in ihrem Kopf entstünden „Einsturzszenarien“. „Ich bin früher mal gerne nach Hause gekommen. Das ist vorbei“, sagt sie verzweifelt. „Und die Gleisbauarbeiten vor unserem Fenster gehen ja erst noch los!“ Juristischen Beistand hat sie sich zwar geholt, den Verkauf des einstigen Traumhauses aber bereits beschlossen - „sobald die Mauer da ist“, sagt sie, seufzt und schaut an der Fassade ihres Noch-Heimes hoch. „Hoffentlich will das Haus überhaupt noch jemand haben ...“

Das sagt die Infra

Die NP konfrontierte die Infra mit den Vorwürfen von Katharina Last: „Es stimmt. Wir haben aus mehreren terminlichen Gründen den Neubau der Mauer vor dem Grundstück immer wieder verschieben müssen. Da räumen wir Versäumnisse ein und haben auch bereits um Entschuldigung gebeten“, sagt Sprecher Jens Hauschke.

Was die weiteren Vorwürfe angeht, reagiert die Baugesellschaft allerdings abwartend. „Es war bereits viermal ein unabhängiger Gutachter da, der die Risse im und am Haus untersucht hat da. Er wird auch noch ein fünftes Mal kommen – und ein letztes Mal, wenn die Mauer steht, damit die Sache ordnungsgemäß gemacht wird“, so Hauschke. Sollte der Gutachter feststellen, dass die Schäden durch die Bauarbeiten entstanden sind, werden sie auf Kosten der Infra behoben, garantierte der Sprecher. „Das ist bei allen unseren Baumaßnahmen so üblich.“ Die Sorgen und auch den Ärger der Hausbesitzerin könne er verstehen, „deshalb haben wir den Gutachter dort öfter zu ihr geschickt“. Erkenntnisse über die Untersuchungen habe man nicht. „Das Gutachten wird erst erstellt, wenn die Mauer wieder steht.“

Von einer nachträglichen Verkleinerung des Vorgartens könne allerdings keine Rede sein, betont der Infra-Sprecher. „Wir haben uns da eindeutig an das bereits Jahre alte Planfeststellungsverfahren gehalten. Dort sind 78 Zentimeter festgeschrieben.“ Von möglichen Zusagen zwischen der Stadt und dem vorigen Grundstückseigner, wisse man nichts. Dafür habe man sich an anderer Stelle entgegenkommend gezeigt: „An der Seite des Grundstücks haben wir weiteren Platz und einen zweiten Zugang eingeräumt.“

Von Simon Polreich