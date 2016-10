Verkehr

Die Vollsperrung könnte natürlich für einige Schwierigkeiten im Verkehr rund um Hannover sorgen. Umleitungen sind aber ausgeschildert

Hannover. Ab Dienstag, 01. November, bis voraussichtlich 03. November, werden Gehölzarbeiten auf der Autobahn 37 in Fahrtrichtung Nord / Hannover zwischen dem Autobahndreieck Hannover Süd (A7/A37) und der Anschlussstelle Messegelände (A37) durchgeführt. Hierzu muss die Autobahn in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt werden. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim mit.

Während der Vollsperrung werden die Verkehrsteilnehmer gebeten die Anschlussstelle Laatzen (A 7) zu nutzen. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Straßenbau Niedersachsen