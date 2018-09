Hannover

Nach jahrelangem Streit ist der Schausteller-Krieg entschieden. Die Arbeitsgemeinschaft für Volksfeste (AGV) darf die Frühlings- und Oktoberfeste 2019 bis 2021 ausrichten. Die Stadt hat ihr den Zuschlag erteilt.

Der Rummel war 60 Jahre lang Sache der AGV – bis als starke Konkurrenten Lothar und Mike Arend aus Springe mit ihrer Firma FTE kamen. Nach Prozessen hatte die Stadt ein offenes Bewerbungsverfahren zugelassen, beide Angebote als gleich gut bewertet. Per Los hatte Ahrend den Zuschlag erhalten, nach großem juristischem Streit aber durfte die AGV weitermachen.

Jetzt sollte ohne Prozesse eine Lösung her. In einer europaweiten Ausschreibung ging es um zwei Lose: getrennt für je drei Frühlingsfeste und drei Oktoberfeste. In einem mehrstufigen Bewertungsverfahren mit Bietergesprächen setzte sich die AGV durch.

Die bisherigen Festbetreiber hätten die „besten und überzeugendsten Bewerbungen“ abgegeben, so Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette. Sie freue sich über die Lösung – die beim Oktoberfest-Start jetzt am 28. September garantiert Sektkorken knallen lässt.

Von Vera König