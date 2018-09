Hannover

Er hat das Amt am Montag von Professor Andor Izsák (74) übernommen und wird künftig die Kulturveranstaltungen des Hauses entwickeln und organisieren, sagte eine Sprecherin der Einrichtung am Montag dem epd.

Der Gründungsdirektor Izsák bleibe dem Haus als Ehrenpräsident der Siegmund-Seligmann-Stiftung aber verbunden und dirigiere weiterhin ausgewählte musikalische Veranstaltungen. Die „Villa Seligmann“ beherbergt seit 2012 das 1988 gegründete Europäische Zentrum für Jüdische Musik, ein Institut der Hochschule für Musik, Theater und Medien.

Sakakushev von Bismarck wurde in Bulgarien geboren und studierte Cello in Wien und Mannheim. Er arbeitete als Solo-Cellist in Spanien, Deutschland, Brasilien und Neuseeland, hieß es. Er ist Preisträger verschiedener Wettbewerbe, unter anderem gewann er den „Grand Premio“ beim Kammermusik-Wettbewerb im italienischen Varenna.

Für sein neues Amt habe er sich vorgenommen, „die Tradition in die Zukunft zu holen und den Dialog der Völkerverständigung mit dem Herzen voranzutreiben“, sagte Sakakushev von Bismarck. Die Villa Seligmann nannte er „eine einzigartige Gestalt in der Kulturlandschaft Deutschlands und Europas“.

Die Villa am Rande des Stadtwaldes Eilenriede gehörte einst dem jüdischen Industriellen und früheren Continental-Direktor Siegmund Seligmann (1853-1925). Die Einrichtung verfügt über eine einzigartige Sammlung an Dokumenten, Noten, Aufnahmen und Synagogenorgeln.

Von epd