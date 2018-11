Tagliatelle mit Grünkohl

Paprikapulver und acht Esslöffel Olivenöl in ein Schraubdeckelglas geben, verschließen und gut durchschütteln, beiseite stellen. Grünkohl von den Rippen streifen und gründlich waschen, abtropfen lassen.

Den Knoblauch schälen und fein hacken. Die Aprikosen in etwa drei Millimeter breite Streifen schneiden. Die Pfefferschoten mit Kernen schräg in feine Ringe schneiden. Das restliche Olivenöl in einer großen Bratpfanne erhitzen. Knoblauch und Pfefferschote darin bei mittlere Hitze zwei Minuten dünsten. Aprikosen und Grünkohl zugeben und weitere zwei Minuten bei starker Hitze mitdünsten. Dann die Brühe zugeben, aufkochen lassen, mit einem Deckel verschließen und zehn Minuten schmoren lassen.

In der Zwischenzeit die Zitrone schälen und die Schale (nur das Gelbe, sonst wird es bitter) in sehr feine kleine Streifen schneiden. Die Nudeln nach Packungsanweisung in reichlich kochendem Salzwasser bissfest garen und abgießen, dabei 50 Milliliter Nudelwasser auffangen. Nudeln sofort tropfnass mit den Grünkohl mischen. Zitronenschale unterrühren und mit Salz abschmecken. Eventuell mit dem Nudelwasser verlängern, wenn die Nudeln zu trocken erscheinen.

Auf vier Tellern verteilen, den Pecorino drüber reiben und mit Paprikaöl beträufeln. Achtung: Das Paprikaöl vor dem Anrichten nicht durchrühren, sondern nur das klare Öl verwenden.

Die Zutaten für 4 Personen:

500 Gramm Tagliatelle

400 Gramm Grünkohl

2 Teelöffel geräuchertes Paprikapulver, edelsüß

12 Esslöffel Olivenöl

4 Knoblauchzehen

3 milde rote Pfefferschoten

10 getrocknete Soft- Aprikosen

300 Milliliter Gemüsebrühe

1 Bio-Zitrone

100 Gramm reifer Pecorino (italienischer Hartkäse)

Salz

Quelle: Christian Behrens

Lachsfilet auf Grünkohl

Den Grünkohl von den Rippen streifen und gründlich waschen, danach in kochendem Salzwasser für drei Minuten blanchieren, in ein Sieb gießen und abtropfen lassen. Für die Sauce 60 Gramm Butter schmelzen. Senf und drei Esslöffel Zitronensaft unterrühren. Das Eigelb und die Sahne verquirlen und mit einem feinen Schneebesen einrühren. Das Ganze langsam erhitzen, bis die Sauce dickt – aber nicht kochen lassen, da sie sonst gerinnen würde. Mit Salz und Honig abschmecken und warm stellen (am besten im Wasserbad).

Die Lachsfilets mit Salz und zwei Esslöffeln Zitronensaft würzen und mehlieren, überschüssiges Mehl mit der Hand abklopfen. Butterschmalz in einer Bratpfanne erhitzen und die Lachsfilets von beiden Seiten jeweils vier Minuten braten.

Nebenbei die Schalotten schälen und fein würfeln. Die restliche Butter in einem Topf erwärmen und die Schalottenwürfel glasig dünsten, den Grünkohl dazugeben, erhitzen und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Grünkohl auf Teller portionieren, Lachsfilet aufsetzen und mit der Sauce überziehen. Tipp: Dazu passen Risoleekartoffeln hervorragend.

1 Kilo Grünkohl

4 Lachsfilet à 180-200 Gramm

90 Gramm Butter

2 Esslöffel körniger Dijonsenf

5 Esslöffel Zitronensaft

2 Schalotten

3 Eigelb

6 Esslöffel Sahne

1 Teelöffel Honig

20 Gramm Butterschmalz

30 Gramm Mehl (405er)

Salz, Pfeffer

Quelle: Behrens

Grünkohl-Cremesuppe mit Roggenbrot-Würfel

Den Grünkohl von der Rippe streifen, gründlich waschen, in kochendem Salzwasser für drei Minuten blanchieren und abgießen.

Zwiebel, Kartoffeln und die Möhren schälen und alles grob würfeln, in einem Topf mit 50 Gramm Butterschmalz andünsten, den Grünkohl dazugeben und mit der Gemüsebrühe auffüllen. Mit einem Deckel verschließen und für rund 25 Minuten köcheln lassen.

Währenddessen den Knoblauch schälen und fein hacken, die Roggenbrotscheiben würfeln (einmal einen Zentimeter). Den Knoblauch in 100 Gramm Butterschmalz andünsten und die Roggenbrotwürfel dazu geben. Unter ständigem Rühren mit einem Holzlöffel knusprig braun braten und beiseite stellen.

Den Grünkohl im Topf mit ein Pürierstab fein pürieren, 50 Gramm Crème fraîche einrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

In vier vorgewärmten tiefen Teller portionieren, die Brotwürfel auf der Suppe verteilen und mit der restlichen Crème fraîche verzieren.

Zutaten für 4 Personen:

500 Gramm Grünkohl

250 Gramm Kartoffeln

1 Gemüsezwiebel

3 mittelgroße Möhren

1 Zehe Knoblauch

150 Gramm Butterschmalz

100 Gramm Crème fraîche

1 Liter Gemüsebrühe

4 Scheiben Roggenbrot

Salz, Pfeffer, Muskat

Quelle: Behrens

Grünkohl-Pfannkuchen

Die Hefe in lauwarmer Milch auflösen und mit den Eiern und dem Mehl mit einen feinen Schneebesen zu einem glatten Teig verrühren. Fünf Minuten ruhen lassen, danach mit der Butter in einer beschichteten Pfanne acht Pfannkuchen backen.

Den Grünkohl von den Rippen streifen, waschen und in kochenden Salzwasser für drei Minuten blanchieren, danach in ein Sieb schütten, abtropfen lassen, gut ausdrücken und fein hacken. Die Cocktailtomaten waschen (acht Stück für die Garnitur aufheben) und vierteln.

Den Feta-Käse würfeln und mit den Grünkohl, Créme fraîche, Tomatenvierteln und Zitronensaft vorsichtig vermengen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Pfannkuchen mit der Grünkohlmischung gleichmäßig füllen, aufrollen und in eine Auflaufform geben. Den geriebenen Gouda darüber streuen und im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad auf der mittleren Schiene etwa 15 Minuten goldbraun backen. Heraus nehmen, jeweils zwei Stück auf einem Teller anrichten und mit den restlichen Tomaten dekorieren.

Zutaten für 4 Personen:

15 Gramm frische Hefe

300 Milliliter Milch (3,5 Prozent Fett)

2 Eier (Größe L)

250 Gramm Weizenmehl (405er)

600 Gramm Grünkohl

200 Gramm Feta-Käse

200 Gramm Cocktailtomaten

300 Milliliter Crème fraîche

50 Gramm Butter

150 Gramm Gouda, gerieben

1 Esslöffel Zitronensaft

Salz, Pfeffer

Quelle: Christian Behrens

Von Julia Braun