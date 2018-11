Hannover

Kurze Aufregung am Sonntagabend in Linden: Während in der Innenstadt „Hannover leuchtet“ die Besucher verzaubert, bleibt es in Linden dunkel. Anwohner melden der NP einen Stromausfall, viele posten auch Tweets vom Stadtteil im Dunklen kurz vor 21 Uhr.

Was war passiert? Das Hochspannungsnetz hatte eine Störung, die sich auf das Umspannwerk in Linden ausgewirkt habe, erklärte Enercity-Sprecher Carlo Kallen der NP am späten Sonntagabend. Das Umspannwerk habe sich kurzzeitig aufgehängt, es habe etwa vier Minuten gedauert, bis das Zweitsystem aktiviert war. Die Störung habe sich auf ganz Linden erstreckt.

Von vek