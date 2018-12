HANNOVER

Die Fälle haben offensichtlich nichts miteinander zu tun, trotzdem ist die Häufigkeit auffällig: Seit Mitte November hat es in Hannovers Innenstadt vier Messerstechereien gegeben, eine endete tödlich. Der jüngste Fall ereignete sich Sonntagfrüh in der Nähe eines Fast-Food-Restaurants am Steintor.

Ein 20-Jähriger wurde dabei verletzt. Der Täter war laut Polizei am Montag weiterhin flüchtig.

Zuvor hatte es bereits einen Vorfall am Steintor an beinahe der gleichen Stelle gegeben. Außerdem gab es zwei Messerstechereien im Bereich des Bahnhofs, vermutlich angesiedelt im Drogenmilieu, ein Fall endete tödlich: In der Nähe des Drogenkonsumraums „Stellwerk“ hinter dem Hauptbahnhof und in der Bahnhofspassage selber.

„Wir bewerten die Lage in der Innenstadt täglich neu und die Ergebnisse fließen dann in die Einsatzplanung ein“, sagt Polizeisprecher Thorsten Schiewe. In der Innenstadt und am Steintor zeige die Polizei grundsätzlich eine starke Präsenz durch den Streifendienst der Kollegen der Polizeiinspektion Mitte für den Bereich des Steintors. „Für den Bahnhof sind es die Kollegen der Polizeistation Raschplatz“, so Schiewe. Und: An den Wochenenden habe man noch Sondereinsätze, manchmal auch mit dem städtischen Ordnungsdienst zusammen.

FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke sagt, er habe den Eindruck, dass es zwar genug Sicherheitspersonal auf Hannovers Straßen gebe, aber offenbar sei das nicht effektiv genug. „Die Arbeit der Sicherheitsdienste kann man sicher optimieren im Sinne einer besseren Zusammenarbeit.“ Sicherheit sei das oberste Thema für die Innenstadt.

Neben Sicherheit sieht Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, auch die Themen Ordnung und Sauberkeit als oberste Prämisse für die Innenstadt an. „Diese Dinge sind unverhandelbar für das subjektive Sicherheitsbedürfnis der Menschen. Bricht eines der Dinge weg, bekommt die Innenstadt und damit auch der Handel Probleme.“ So weit sei es beim Thema Sicherheit zwar noch nicht, Mitglieder vorhandener Netzwerke sollten künftig jedoch öfter die Köpfe zusammenstecken als bisher. Die Ständige Konferenz Innenstadt, bei der die City-Gemeinschaft, Vertreter der Stadtverwaltung und andere Anlieger regelmäßig zusammenkommen, tagt aktuell nur noch zwei Mal im Jahr, in früheren Jahren sei dies öfter gewesen. „Der Kontrollaufwand der Gesellschaft ist zweifelsohne gestiegen“, so Prenzler.

CDU-Fraktionschef Jens Seidel wiederholte am Montag seine Forderung nach einer Innenstadt-Konferenz zum Thema Sicherheit, die er schon vor wenigen Wochen nach den ersten Vorfällen geäußert hatte. „Ich befürchte, dass der Ruf Hannovers beschädigt wird, wenn wir nichts unternehmen.“ Seidel will eine Konferenz aller Behörde und Organisationen, angefangen von Bundes-und Landespolizei, über die Stadt, Ausländerbehörden und Diakonie. Thema: „Was kann man gegen die Gewalt tun?“, so der Fraktionschef.

Niemand wolle Verhältnisse in Hannover wie sie zurzeit rund um den Hamburger Hauptbahnhof da sind. „Dieses Problem aber scheint in Hannover angekommen zu sein. Wir brauchen eine schnelle Lösung.“

Von Andreas Voigt