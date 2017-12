Patient Krankenhaus: Viele Kliniken in Niedersachsen steht vor dem Aus.© dpa

Chefärzte verlassen Regionsklinkum

Niedersachsen: Viele Kliniken stehen vor dem Kollaps

Nach der dritten Klinik-Insolvenz in Niedersachsen in diesem Jahr schlägt die Krankenhausgesellschaft Alarm. Auch andere Häuser seien von ihrer Existenz bedroht. Immerhin: Das Klinikum Hannover schreibt schwarze Zahlen. Doch davon merke man an der Basis nichts, mahnt einer von acht ehemaligen Chefärzten, die das Unternehmen verlassen haben.