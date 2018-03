Video: Eisbär zeigt im Zoo Hannover seine Kraft

Osteraktion

Der Zoo Hannover läutet den Sommer ein - zuvor bietet der Eisbär eine spektakuläre Aktion mit dem Osterei.

Hannover. Der Zoo macht sich fit fürs Osterfest, die Bewohner haben jetzt schon mal das Eiersuchen trainiert. Wobei das Ei, mit dem sich Eibär, pardon, Eisbär Sprinter vergnügen durfte, eher eine Kugel war. Aus Vollplastik, gut 50 Kilo schwer. "Die haben wir zu Dritt mit Mühe ins Gehege getragen", verrät Zoosprecherin Simone Hagenmeyer.

Für Sprinter sind 50 Kilo nicht besonders viel. Nach einigem Hin- und Herkugeln stellt er sich auf die Hinterbeine und hebt den Monsterball auf wie weiland Charlie Chaplin als großer Diktator die Weltkugel. Ob die Besucher sich zu Ostern auf eine Wiederholung des Spektakels freuen dürfen, ist noch nicht raus. "Man darf die Tiere auch nicht zu sehr an diese Spiele gewöhnen", so Hagenmeyer, "sonst verlieren sie ihren Reiz."

Doch es gibt ja nicht nur die Eisbären. Mit Sicherheit werden sich Ostersonntag auch die Erdmännchen erneut um leckere, mehlwürmergefällte Ostereier kloppen.

Am Sonnabend, 17. März, startet die Sommersaison im Zoo. Auch wenn das Wetter im Moment dem nicht ganz entspricht - egal. "Wir orientieren uns an den Ferien, wie eröffnen jetzt den Sommer", so Zoochef Andreas Casdorff. Mit allem, was dazu gehört, also wird auch die Sambesi-Flussschifffahrt wieder eröffnet.

Die Öffnungszeiten sind ab Sonnabend wieder von 9 bis 18 Uhr. Tagestickets kosten zwischen 14,50 Euro (Kinder von 3 bis 5 Jahren) und 26,50 Euro (Erwachsene ab 25) und sind damit wie angekündigt etwas teurer als im Vorjahr (25 Euro). Dafür sind die Online-Preise jeweils günstiger geworden. Montags bis Freitags gibt es mit Ausnahme von Feiertagen auch wieder das Feierabendticket für den Eintritt ab 16.30 Uhr für 5 bis 9 Euro. kra