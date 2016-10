© Elsner

Gericht

Verzweifelte Witwe verklagt Leibniz-Uni auf Schmerzensgeld

Die Umstände waren genauso traurig wie tragisch. Womöglich inspiriert von einer Kunstvorlesung, fuhr ein 68-jähriger Gaststudent mit seiner Kamera in den 14. Stock des Conti-Hochhauses am Königsworther Platz. Der Blick von dort auf Hannovers Dächer ist fantastisch – und unter Fotografen ein Geheimtipp. Doch dieser Schnappschuss endete tödlich. Der 68-Jährige stürzte aus dem 14. Stock in die Tiefe. Das war am 27. November 2014.