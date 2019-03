Meine Stadt Justiz - Verwaltungsgericht Hannover kippt „Section Control“ Das Verwaltungsgericht Hannover hat das bundesweit erste Streckenradar zur Tempokontrolle auf der B 6 bei Laatzen für unrechtmäßig erklärt.

Kameras stehen am Ende der «Section Control Radarstrecke» an der Bundesstraße 6 in der Region südlich von Hannover. Quelle: dpa