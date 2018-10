Meine Stadt Verwahrlosung - Greifen die Konzepte der Stadt nicht? Die Verwahrlosung der City von Hannover: Wie wirksam sind die Konzepte für Ordnung und Sicherheit sowie Sauberkeit wirklich? Bürger André Krüger (58) ist skeptisch.

Kritik an der Stadt: Nach medienwirksamer Ankündigung eines Ordnungs- und Sicherheitskonzepts will André Krüger endlich positive Veränderungen in Hannover sehen. Quelle: Dröse