Hannover

In einer Flüchtlingsunterkunft in Lahe soll ein 22-Jähriger mit einem Messer auf einen 25-Jährigen eingestochen haben. Beide wohnen in der Unterkunft. Die beiden Männer hatten am Vormittag des 1. Weihnachtsfeiertages anscheinend wegen einer Kleinigkeit in der gemeinsamen Küche gestritten. Infolgedessen soll der 22-Jährige nach einem Messer gegriffen und versucht haben dem 25-Jährigen damit gezielt in den Hals zu stechen. Dem gelang es den Angriff abzuwehren. Er erlitt dabei aber eine Schnittverletzung im Schulterbereich.

Täter soll Haftrichter vorgeführt werden

Ein 32 Jahre alter Bewohner, der auf den Tumumlt aufmerksam geworden war, eilte dem Opfer zu Hilfe und konnte weitere Attacken durch den Tatverdächtigen verhindern. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Angreifer ließ sich von der alarmierten Polizeibeamten widerstandslos festnehmen. Der 22-Jährige muss sich nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hannover wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes verantworten und soll nach aktuellem Stand einem Haftrichter vorgeführt werden.

Von RND/jok