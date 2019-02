Hannover

Diese Nachricht verunsicherte viele Eltern: Ein unbekannter Mann soll am Donnerstag, 7. Februar, in Linden-Nord versucht haben, einer Mutter den Kinderwagen, indem ihr dreijährigen Sohn saß, zu entreißen. Seit Donnerstag ermittelt die Polizei offiziell wegen „versuchter Entziehung Minderjähriger“. Doch bereits im Vorfeld kursierten in den Sozialen Medien Nachrichten von weiteren Übergriffen.

Der Grund für diese Gerüchte: Auf einem in Linden-Nord anonym ausgehängten Papier ist davon die Rede, dass ein Unbekannter versuchte „unterschiedliche Kinder an sich zu nehmen“. Dafür gebe es bislang aber keinerlei Belege, hieß es am Freitag von Seiten der Polizei, die in der Sache dringend um Beruhigung bemüht ist. Derzeit werden weitere Zeugen gehört.

Bislang liegt der Polizei die Aussage einer 24-Jährigen vor, die sich am Mittwoch bei der Polizeiinspektion West meldete.

24-jährige Mutter schildert Geschehen

Demnach hatte die 24-Jährige ihren dreijährigen Sohn gegen 15.30 Uhr aus einer Kita an der Herbartstraße abgeholt. Dabei begleitete sie ihre Schwiegermutter (62 Jahre), die zu diesem Zeitpunkt den Kinderwagen schob. Als die beiden Frauen entlang der Bennostraße Ecke Wilhelm-Bluhm-Straße unterwegs waren, näherte sich ein unbekannter Mann (zirka 50 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, kräftige Statur) drängte die 62-Jährige zur Seite und versuchte den Kinderwagen an sich zu nehmen. Da die beiden Frauen den Griff des Wagens festhielten, konnte der Täter ihn nicht in seine Gewalt bringen. Zeitgleich hielt ein älterer, silberner VW in Höhe des Geschehensortes und der Unbekannte stieg an der Beifahrerseite in das Fahrzeug ein.

Einen neuen Sachstand gab es am Freitag nicht, die Polizei bittet weiterhin um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0511 / 109 39 20 entgegen.

Von Simon Polreich