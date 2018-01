Vermisstes Mädchen aus Hamburg in Hannover vermutet

Groß angelegte Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht in Hamburg und Hannover nach einem 16-jährigen Mädchen. Sie gilt seit Anfang Dezember als vermisst. © dpa

Fahndung

Das Landeskriminalamt Hamburg sucht mit einer groß angelegten Öffentlichkeitsfahndung nach einer 16-jährigen Hamburgerin. Schon seit dem 2. Dezember 2017 gilt das Mädchen als vermisst. Am 8. Dezember hatte sie das letzte Mal Kontakt zu ihrer Mutter – wollte ihren Aufenthaltsort allerdings nicht preisgeben. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Gesuchte in Hamburg oder Hannover aufhalten könnte.

