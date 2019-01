Hannover

Little wird vermisst. Seit zehn Tagen sucht eine Hundebesitzerin nach ihrem Miniature Australian Shepherd. Der Rüde entlief der Besitzerin am 20. Januar An der Strangriede. Seitdem hat sie den Hund nicht mehr gesehen. Little trägt einen Transponder.

Das Tier kann nach Angaben der Halterin scheu und ängstlich reagieren. Menschen, die Little sehen, sollten sich daher dem Hund nicht nähern, sondern die Besitzerin kontaktieren. Sie ist unter den Telefonnummern (01 76) 27 58 88 05 oder (01 60) 3 71 82 15 zu erreichen.

Von RND/ms