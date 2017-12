Vermisst: 32-Jähriger ist geistig behindert und orientierungslos

Polizei

Die Polizei sucht Kamal H. Der 32-Jährige ist geistig behindert und orientierungslos.

Hannover. Seit Mittwochnachmittag wird Kamal H. vermisst. Er war mit seiner Mutter im Bus der Linie 581 Richtung Stöcken unterwegs, als seine Mutter an der Haltestelle Woermannstraße ausstieg und bemerkte, dass ihr Sohn nicht mitgekommen war. Kurz darauf wurde H. an der Stadtbahnhaltestelle Ahlem gesehen und zuletzt in der Bahn Richtung Hauptbahnhof. Ab 18 Uhr verliert sich die Spur.

Kamal H. ist etwa 1,70 Meter groß, hat kurze schwarze Haare und einen Drei-Tage-Bart. Er trug eine schwarze Jacke, braune Jogginghose, schwarze Mütze und Schuhe. Wegen einer geistigen Behinderung ist der 32-Jährige orientierungslos und auf Hilfe angewiesen. Er humpelt und geht leicht schief und spricht ausschließlich Kurdisch.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden: 0511 - 109 3920