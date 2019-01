HANNOVER

Küster Martin Zellmer (58) hat es mit einem besonderen Vermieter zu tun. Anfang Dezember 2018 schrieb der Eigentümer des Hauses in der Goethestraße (Mitte): „Ohne Mietvertrag – kein Wohnrecht.“ Nur zu dumm, dass der Küster der Neustädter Hof- und Stadtkirche seit 1987 in der 40-Quadratmeter-Wohnung lebt (294 Euro Monatsmiete). Im Dezember wurde dem Mieter Wasser, Heizung und Strom abgestellt. Am 7. Dezember konnte er seine Wohnung im vierten Obergeschoss nicht mehr aufschließen, Sekundenkleber im Schloss machte einen Schlüsselnotdienst nötig.

Richter gibt Mieter Recht

Am Dienstag klagte Zellmer per einstweiliger Verfügung auf den alten Zustand. Und Amtsrichterin Catharina Erps gab dem Mieter Recht. „Der Vermieter muss für Warmwasser, Strom und Heizung sorgen“, so die Richterin. Der Eigentümer war nicht zur Verhandlung erschienen. Sein Anwalt versuchte es mit einem juristischen Winkelzug. „Mein Mandant ist lediglich Besitzer der Immobilie und nicht Eigentümer“, sagte er. Insofern laufe das einstweilige Verfahren ins Leere. Formal gesehen ist das richtig. Denn der Eintrag des neuen Eigentümers ins Grundbuch ist noch nicht erfolgt.

Allerdings hat der Mann die Immobilie im November 2018 gekauft und sich den Mietern gegenüber als Vermieter zu erkennen gegeben. „Es darf keine rechtsfreie Zeit geben. Der Beklagte hat die Verfügungsgewalt über die Immobilie“, entschied die Richterin. Jetzt muss der Vermieter also sofort dafür sorgen, dass Martin Zellmer wieder Licht zum Lesen, Wasser zum Waschen und Strom zum Kochen hat.

Kein schriftlicher Vertrag

Der Vermieter beruft sich darauf, dass Zellmer keinen schriftlichen Mietvertrag hat. Doch das rechtfertigt nicht seine Wild-West-Manier. „Mein alter Vermieter war ein Geschäftsmann alten Schlages“, sagt der Küster. Da war auf das gegebene Wort noch Verlass. Außerdem habe sogar vor Jahre eine schriftliche Mieterhöhung erhalten – von dem vorherigen Vermieter.

Der Kläger und sein Mandant glauben nicht, dass der Vermieter aufgibt. „Ich werde dann eine Zwangsvollstreckung vornehmen lassen“, kündigt Anwalt Volker Neitzel an. Soll heißen: Auf Kosten des Vermieters wird dafür gesorgt werden, dass Zellmer wieder Strom, Wasser und Heizung erhält. Der Vermieter darf sich darüber hinaus auch noch auf eine ordentliche Mietminderung freuen.

Von Thomas Nagel