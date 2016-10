Polizei und Feuerwehr haben den Fundort abgesperrt.© Elsner

Notfälle

Vermeintliche Bombe sorgt bei Hannover für Aufregung

Eine vermeintliche Bombe hat in einem Wald in der Region Hannover am Sonntag für Aufregung gesorgt. Spaziergänger alarmierten in Isernhagen die Polizei, weil sie eine Flasche mit einer Batterie und Kabeln entdeckt hatten, die ihnen merkwürdig vorkam.