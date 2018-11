Meine Stadt Schlechte Zahlen - Scheitert Hannovers Verkehrswende? Stagnation beim ÖPNV und Radverkehr seit 2011: Die Verkehrswende in Hannover droht zu scheitern. Darüber ist nun heftiger Streit zwischen Region und Hannovers SPD ausgebrochen. Die Region will den Autoverkehr einschränken. Die SPD ist sauer.

Am Rand: Radfahrer an der Königsstraße. Die Region will ihnen mehr Raum geben – zu Lasten des Autoverkehrs. Quelle: Behrens