Hannover

Es war ein breiter Schulterschluss, der sich am Donnerstag in den Räumen der Handwerkskammer mit seinen Sorgen der Öffentlichkeit präsentierte. Gleich sechs Spitzenverbände der Wirtschaft schauen mit Schrecken auf die aktuellen Diskussionen um Dieselfahrverbote und eine Verkehrswende, die aus ihrer Sicht zu einer „Stilllegung der Innenstadt“ führen könnte.

Martin Prenzler, Geschäftsführer der Citygemeinschaft, verkündete, dass dort nun schon im zweiten Jahr in Folge „sinkende Frequenzen“ zu verzeichnen seien. Für ihn ganz klar auch Folge einer Politik, die gegen das Auto gerichtet sei. In den vergangenen zehn Jahren seien in Hannovers Innenstadt, „weit über 1000“ Parkplätze weggefallen. Auch sei das Park-Leit-System aus den 1990er Jahren und damit „nicht mehr zeitgemäß“.

„Wir sind auf funktionierenden Verkehr angewiesen“, erklärte Peter Karst, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer. „Lasst mal den Diesel ein bisschen in Ruhe“. Dieser sei „eine hervorragende und fortschrittliche Antriebstechnik“. Karst kritisierte auch, „dass Staus provoziert und toleriert werden“.

Christian Bebek, Verkehrsexperte der Industrie- und Handelskammer ( IHK), erinnerte an „160 000 Pendler, die täglich nach Hannover reinfahren“. Die Stadt müsse „als attraktiver Arbeitsstandort gut erreichbar bleiben“. Bebek warnte vor dem „Rückbau von Verkehrsinfrastruktur“. Diese bereite ihm „sehr große Kopfschmerzen“.

Christian Stöver vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga regte den „Bau eines großen Parkhauses am Rande der Innenstadt“ an. Es sei „wichtig, dass Gäste unproblematisch in die Innenstadt kommen“.

Mehrfach bemängelten die Wirtschaftsvertreter, dass sie die Politik mit ihren Sorgen nicht mehr erreichten. „Die Gespräche mit den Fraktionen brauchen mehr Inhalt“, forderte Prenzler.

Ein Anliegen, das SPD-Verkehrsexperte Lars Kelich verwundert. „Mit mir hat niemand das Gespräch gesucht.Wir stehen dafür immer zur Verfügung“, sagte er. Auch er wolle „auf keinen Fall, dass die Innenstadt nicht mehr erreichbar“ sei. Ein großer Teil der Sorgen der Wirtschaft sei aber ohne Grundlage. Ein Rückbau des Cityrings zum Beispiel sei „überhaupt nicht geplant“.

Elisabeth Clausen-Muradian, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen, machte der Vorstoß der Spitzenverbände „richtig wütend“. Generell sei es „teilweise verantwortungslos, wie über die Verkehrswende diskutiert wird“. Zum Teil seien die Probleme der Innenstadt „hausgemacht“. Immer wieder würden „willige Kunden verschreckt“, weil der stationäre Handel „oft eine Servicewüste“ sei.

CDU-Wirtschaftsexperte Jens-Michael Emmelmann sieht in „unnötiger Parkplatzverknappung und einer erheblichen Verteuerung der Parkgebühren“ sehr wohl Gründe dafür, dass City-Geschäfte Probleme haben.

FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke hält den gemeinsamen Auftritt der Wirtschaftsverbände „für sehr hilfreich. Mit vielen Forderungen rennen sie bei der FDP offene Türen ein.“

Von C. Bohnenkamp