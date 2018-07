Viel Glas, eine Brücke über die Hans-Böckler-Allee: Die neue Zentrale der Continental AG am Pferdeturm soll ein Hingucker werden. Derzeit läuft offenbar alles nach Plan. Am 31. Juli soll es den ersten Spatenstich für den Neubau geben, in dem zunächst rund 1250 Mitarbeiter unterkommen sollen.