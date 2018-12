Hannover

Ein Atemalkohol von 2,89 Promille ist der traurige Spitzenwert, den Polizeibeamte bei einer Kontrollwoche zur Bekämpfung von Alkohol- und Drogendelikten in Hannover feststellen mussten. 790 Fahrzeuge wurden zwischen dem 11. und 17. Dezember kontrolliert. Es gab mehr Verstöße als bei einer gleichen Aktion im vergangenen Jahr.

Die Polizeibeamten hielten an unterschiedlichen Orten in der Region 728 Auto- und Motorradfahrer an. Bei 17 Fahrern bestand der Verdacht, dass sie unter Alkohol oder Drogen standen. Der Höchstwert lag bei 2,89 Promille – die in der Innenstadt gemessen wurden. Drei Fahrer waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs, drei weitere hatten keine Haftpflichtversicherung. Insgesamt wurden 135 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt, darunter auch Verstöße gegen die Anschnallpflicht oder Handynutzung. 2017 hatte die Polizei 923 Fahrer kontrolliert, darunter hatten fünf Fahrer Alkohol getrunken oder Drogen genommen.

Von eva