ANLASS GENUG? Zum Scillablütenfest am 3. April soll es

einen verkaufsoffenen Sonntag geben.© NICO HERZOG

| Andreas Voigt

Handel

Verkaufsoffene Sonntage auf der Kippe

Gibt es nächstes Jahr keine verkaufsoffenen Sonntage in der Innenstadt? Bei den eingebrachten Vorschlägen hat die Gewerkschaft Verdi Zweifel, ob der Anlass ausreicht, um die Geschäfte zu öffnen. Am 6. Dezember will die Gewerkschaft intern klären, ob sie die Vorschläge ablehnt.