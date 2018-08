HANNOVER

Familienurlaub verpasst: Vor seinem Abflug nach Varna in Bulgarien hat die Bundespolizei am Vormittag am Flughafen Hannover-Langenhagen einen 33-Jährigen festgenommen, gegen den ein Haftbefehl wegen Unterschlagung vorlag. Der Mann war zu einer Geldstrafe von 2700 Euro verurteilt worden, die er nicht beglichen hatte, so ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover. Bei der Ausweiskontrolle war dies den Beamten dann aufgefallen.

Dem 33 Jahre alten Mann drohte eine 90-tägige Ersatzfreiheitsstrafe, die ein Bekannter noch abwenden konnte, indem er umgehend bei einer anderen Polizei-Dienststelle die 2700 Euro überwies. Dennoch traten Frau und Kind den Bulgarien-Urlaub alleine an – durch die polizeiliche Vernehmung hatte der Gesuchte die Urlaubsmaschine nach Bulgarien verpasst.

Von Andreas Voigt