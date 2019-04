Hannover

Ein Schlapphut auf Abwegen. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat Anklage gegen einen Mitarbeiter des niedersächsischen Verfassungschutzes erhoben, die Liste der Vorwürfe liest sich wie das Exposé eines Groschenromans: Erpressung, Geheimnisverrat, Körperverletzung und Kinderpornos auf dem Handy.

Mitarbeiter legte sich mit dem Falschen an

Ins Rollen kam die Geschichte, weil sich der 42-Jährige mit dem Falschen anlegte, seinem Chef. Sauer, weil er seinen Dienstwagen nicht mehr wie zuvor gewohnt privat für die Heimfahrt benutzen durfte, versuchte er, seinen Vorgesetzten zu erpressen. Er habe laut Anklage eine Geschichte über eine Affäre mit einer Kollegin und eine sexuelle Belästigung erfunden und gedroht, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, bestätigte der Sprecher des Amtsgerichts Hannover, Koray Freudenberg. Das Gericht prüft derzeit die Eröffnung des Verfahrens.

Chef beim Ministerium angeschwärzt

Als der Erpressungsversuch nichts brachte, schwärzte er seinen Chef beim Innenministerium an. Was er damit bezweckte, da sich seine Vorwürfe offenbar schnell in Luft auflösten, ist unklar. Jedenfalls ging der Schuss nach hinten los.

Durchsuchung beim V-Mann

Die Polizei rückte dem V-Mann auf die Pelle. Bei einer Durchsuchung fanden die Ermittler jede Menge belastendes Material, das mit der eigentlichen Sache gar nichts zu tun hatte. Auf seinem Handy wurden Kinderpornos entdeckt – 52 Bilder und sogar zwei Filme. Brisant waren auch drei von ihm im Einsatz verschickte Textnachrichten (SMS): Zweimal habe er dabei seiner Frau, einmal seiner Geliebten mitgeteilt, wo er sich gerade befand – während einer geheimen Operation, bestätigte der Gerichtssprecher. Das könnte den Tatbestand des Geheimnisverrats erfüllen.

Nebenbei hatte er auch Sex mit einer HIV-positiven Frau, woraus ihm kein Vorwurf zu machen ist. Wohl aber, dass er anschließend zwar glaubte, ebenfalls HIV-positiv zu sein, aber dennoch ungeschützten Sex mit einer weiteren Frau hatte. Zwar war er nicht wirklich infiziert, da er aber davon ausging, wertet die Staatsanwaltschaft dies als versuchte gefährliche Körperverletzung.

Gefährliche Munition entdeckt

Angesichts dieser Vorwürfe wirkt die bei ihm gefunden Pistolenmunition fast schon harmlos. Ist es aber nicht. Denn die Vollmantelgeschosse vom Kaliber 9 mal 19 Millimeter haben eine hohe Durchschlagskraft und werden deshalb etwa in Polizeiwaffen nicht mehr verwendet.

Der Verfassungsschutz hatte den Mitarbeiter bereits im November vom Dienst suspendiert. Angesichts des nun vor Gericht anhängigen Verfahrens ruht jedoch das Disziplinarverfahren zunächst.

Erst im vergangenen Herbst hatte der Verfassungsschutz für Wirbel gesorgt. Nachdem durch eine Behördenpanne ein V-Mann enttarnt wurde, musste Verfassungsschutzchefin Maren Brandenburger ihren Posten räumen.

Von Andreas Krasselt