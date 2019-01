Hannover

Warum Kleiderspenden an Obdachlose in diesen Tagen besonders wichtig sind, war am Freitag bei eisigen Wind auf dem Opernplatz zu spüren. „Das ist schon kalt. Aber im Gegensatz zu den Obdachlosen können wir uns bald aufwärmen“, sagt Reinhold Fahlbusch. Seit neun Uhr sammelte er zusammen einigen Mitstreitern von der Obdachlosenhilfe und der hannoverschen Initiative obdachloser Bürger (Hiob) Kleiderspenden für Bedürftige. „Die Resonanz war hervorragend“, sagt Fahlbusch.

Helfen in der Kälte: Reinhold Fahlbusch, Anne, Alfred Buhlmahn, Rebecca Flügel, Marion Lucks, Karin Makrygiannis Quelle: Michael Wallmüller

Bereits am Nachmittag waren mehr als rund 500 Kleidersäcke von 300 Spendern zusammengekommen. Zweimal musste der Transporter kommen. „Es gibt sogar Spender, die vorher ins Kaufhaus gehen und nagelneue Sachen hier abgeben“, sagt Fahlbusch. Auch Essen, Isomatten, Fahrkarten oder Schlafsäcke seien als Spenden erwünscht. „Wir nehmen alles, was warm macht und warm hält“, sagt Alfred Buhlmahn von Hiob. Am Sonnabend sammeln beide Vereine wieder von zehn bis 18 Uhr auf dem Opernplatz.

Von Sascha Priesemann