Hannover

Bei der Vorlage ihres Forderungskataloges für mehr Luftreinheit in der niedersächsischen Hauptstadt betonten Spitzenvertreter am Donnerstag, effektiv wäre etwa ein gut geregelter Verkehrsfluss in den Straßen mit hoher Belastung oder auch Ortsumgehungen für den Frachtverkehr.

Nach dem Urteil zu Diesel-Fahrverboten in Berlin Anfang des Monats hatte Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok Unterstützung von Bund und Autobauern angemahnt. Allein werde seine Stadt es nicht schaffen, die Konzentration an gesundheitsgefährdendem Stickoxid ausreichend zu senken. Berlin muss wegen zu starker Luftverschmutzung für mindestens elf Straßenabschnitte bis Mitte 2019 ein Fahrverbot für Dieselwagen verhängen. Das hatte das Berliner Verwaltungsgericht entschieden. In Niedersachsen wurden außer in Hannover auch in Oldenburg, Osnabrück und Hildesheim zu hohe Stickoxid-Werte gemessen.

Der maßgebliche Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm je Kubikmeter - 2017 waren es in Hannover 48 Mikrogramm. Die Deutsche Umwelthilfe, die bundesweit gegen Kommunen mit zu hoher Luftverschmutzung Klagen angestrengt hatte, nahm auch Hannover ins Visier. Ein Gerichtstermin ist nach Angaben einer Sprecherin aber bisher noch nicht in Sicht. Aktuell prüfe das Gericht, ob das Verfahren nach einer Gesetzesänderung direkt ans Oberverwaltungsgericht gegeben werden kann, um noch früher eine rechtskräftige Entscheidung zu haben.

Von Ralf Krüger