Hannover

Das Konzert am 6. November in der Swiss Life Hall muss abgesagt werden. Offizieller Grund sei ein noch andauernder „kreativer Schaffensprozess“ und neue Songs, die gerade im Studio produziert würden, so ihre Agentur.

Vanessa Mai bitte ihre Fans um Verständnis: „Das Beste liegt vor uns!“, versicherte sie in einer Stellungnahme, und fügte hinzu: „Ich will dem Bekannten neue aufregende Eindrücke hinzufügen und Euch alle auf diese Reise mitnehmen.“

Die im Vorverkauf erworbenen Eintrittskarten für die Tournee vom 21. Oktober bis 16. November 2019 werden zurückerstattet. Ein neuer Tourneetermin werde rechtzeitig bekannt gegeben.

Von NP