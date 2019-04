Hannover

Geld abheben, Kontoauszüge ziehen, Überweisungen tätigen – der SB-Betrieb einer Bank wird von Kunden dafür geschätzt, dass er 24 Stunden am Tag nutzbar ist. Doch genau das ist bei der Postbank in Hannover nicht mehr überall möglich. Wegen Vandalismus bleiben die Türen der Filialen in der Schlägerstraße sowie in Linden-Mitte, Ricklingen und Roderbruch außerhalb der Geschäftszeiten zurzeit geschlossen – sehr zum Ärger vieler Kunden.

In einigen Filialen ging offenbar die Post ab – in negativem Sinne. Auf Nachfrage bestätigte Postbank-Sprecher Ralf Palm, dass man zu der Maßnahme gegriffen habe, „um die SB-Bereiche vor Vandalismusschäden zu schützen“. Zum Ausmaß der Schäden machte das Unternehmen keine Angaben, die Folgen bekommen jetzt jedenfalls die Kunden in einigen Stadtteilen Hannovers zu spüren. Bei Facebook beschwerte sich ein NP-Leser über die neue Regelung in der Schlägerstraße (Südstadt). „Einer benimmt sich falsch, alle anderen Südstädter müssen darunter leiden“, so sein Eindruck. Hier sind nicht nur Geldautomaten und Überweisungs-Terminals zeitlich nur noch eingeschränkt nutzbar. Auch die Packstation wird außerhalb der Öffnungszeiten eingeschlossen, was den Sinn und Zweck der an sich praktischen Paketboxen infrage stellt.

Eingeschränkte Nutzungszeiten Quelle: Frank Wilde

„Einschränkungen nur vorübergehend“

Auch in der Niemeyerstraße (Linden) stehen Kunden jetzt häufiger vor verschlossenen Türen, weil der SB-Betrieb an die Geschäftszeiten gekoppelt ist. Dort musste die Postbank ohnehin wegen Umbauarbeiten übergangsweise in einen Container ziehen. Ein Schild an der Tür klärt über die neue Regelung auf. An den Briefmarken-Automaten kommt man abends oder am Wochenende ebenfalls nicht mehr heran.

Postbank im Container: Auch in Linden-Mitte bleibt der SB-Bereich außerhalb der Geschäftszeiten geschlossen. Quelle: Frank Wilde

Laut Postbank handelt es sich um punktuelle Schließungen. Die SB-Bereiche in Laatzen, Garbsen oder am Ernst-August-Platz sind beispielsweise nicht betroffen. „Natürlich können wir den Ärger vereinzelter Kunden nachvollziehen. Uns ist daran gelegen, dass unsere Kunden den Zugang zu unseren Filialen rund um die Uhr nutzen können. Jedoch müssen wir in Einzelfällen abwägen, inwieweit die aktuelle Sicherheits- und Sachlage den 24-Stunden-Zugang vor Ort zulässt“, bittet Unternehmenssprecher Ralf Palm um Verständnis. Zu weiteren Fragen hinsichtlich der getroffenen Sicherheitsvorkehrungen wolle man sich öffentlich nicht äußern. Nur so viel: „Die Einschränkungen gelten nur vorübergehend bis sich die Lage ändert.“ Für die Kunden ist es ein schwacher Trost.

Von André Pichiri