Vahrenwald und Groß-Buchholz: Falsche Handwerker unterwegs

Polizei warnt

Bereits mehrere tausend Euro erbeutet. Der Trickdieb spricht offenbar gezielt Senioren an.

Hannover. Ein unbekannter Mann hat sich Sonnabend, als angeblicher Handwerker, der die Folgen eines Wasserrohrbruchs überprüfen muss, Zugang zu zwei Wohnungen von Senioren an der Richthofenstraße sowie zu einer an der Rotekreuzstraße in Groß-Buchholz erschlichen. Der Trickdieb hat Schmuck und Bargeld erbeutet.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte es gegen 9.30 Uhr an der Wohnungstür eines Seniorenpaares (87 und 89 Jahre alt) geklingelt. Nachdem sich über die Gegensprechanlage ein angeblicher Handwerker zu erkennen gegeben hatte, der die Folgen eines Wasserrohbruches überprüfen müsse, ließ ihn die 87-Jährige hinein. Hier forderte der Mann die Frau auf, sämtliche Heizkörper aufzudrehen und bewegte sich selbst zügig durch alle Räume. Kurze Zeit später verließ der Mann die Wohnung. Im Anschluss stellten die Geschädigten fest, dass der Unbekannte offenbar eine Schatulle mit Schmuck aus dem Schlafzimmer entwendet hatte. Geschätzter Schaden: Mehrere tausend Euro.

Im Zuge der Ermittlungen wurden die Beamten vor dem Gebäude von einem weiteren Senioren-Ehepaar angesprochen, denen im Nachbarhaus unmittelbar zuvor ähnliches passiert war. Auch zu ihrer Wohnung erlangte der vermeintliche Handwerker mit Hilfe eines angeblichen Wasserschadens Zutritt. Der Mann verließ die Räume allerdings kurze Zeit später ohne Beute.

Am selben Nachmittag hat es an der Rotekreuzstraße in Groß-Buchholz noch einen dritten, ähnlichen Fall gegeben. Eine 78-Jährige hatte gegen 15 Uhr ebenfalls einen falschen Wasserwerker, dessen Vorgehensweise derselben wie in Vahrenwald entsprach, in ihre Wohnung eingelassen. Als der Mann diese verlassen hatte, wurde die Frau misstrauisch und stellte fest, dass der Trickdieb rund 2500 Euro sowie Schmuck erbeutet hatte. Die Polizei geht in allen drei Fällen von einem Tatzusammenhang aus.

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen etwa 35 Jahre alten, circa 1,80 Meter großen Mann mit normaler Statur handeln. Er spricht deutsch ohne Akzent und hat dunkle, kurze Haare. Der Mann war dunkel gekleidet, trug jedoch keine typische Arbeitsbekleidung. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 in Verbindung zu setzen.

Von ots