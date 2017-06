Hannover

Ein brennender Wäschetrockner war die Ursache. Der junge Mann und seine Mutter kamen ins Krankenhaus.

Hannover - . Am Mittwoch, 28.06.2017, hat in einer Wohnung an der Plauener Straße in Vahrenheide ein Wäschetrockner gebrannt. Dabei sind zwei Bewohner leicht verletzt worden.

Der 16-jährige Bewohner hatte in der Erdgeschosswohnung gegen 11:30 Uhr das Feuer in einem Abstellraum bemerkt, daraufhin zusammen mit seiner 58 Jahre alten Mutter die Räumlichkeiten verlassen und den Notruf gewählt. Die alarmierten Feuerwehrleute konnten einen in dem Raum brennenden Wäschetrockner schnell löschen, dennoch ist die Wohnung aufgrund von Rauchgasniederschlag unbenutzbar. Rettungswagen transportierten die Mieterin und ihren Sohn mit einer leichten Rauchgasvergiftung in eine Klinik.

In den nächsten Tagen werden Ermittler des Branddezernats die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus aufsuchen, um die Ursache für das Feuer festzustellen. Derzeit können keine Angaben zum entstandenen Schaden gemacht werden.

Von OTS/hee