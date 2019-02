HANNOVER

VW Nutzfahrzeuge (VWN) geht in die zweite Runde: Nach einem Pilotprojekt vor zwei Jahren fördert Hannovers größter privater Arbeitgeber erneut berufsbezogene Deutschkurse für geflüchtete Menschen. Im Projekt „Deutsch 360 Grad“ engagieren sich neben VWN die Landeshauptstadt Hannover, die Region sowie mehrere Bildungsvereine und die Awo.

60 Flüchtlinge nehmen an dem sechsmonatigen Sprachkurs teil, für 15 von ihnen hat VWN eine vierwöchigen Hospitation im Werk eingeplant. Die anderen Sprachschüler werden in anderen Firmen und Branchen an den Berufsalltag herangeführt. Gestern trafen sich alle Beteiligten bei VWN.

Menschen aus 40 Nationen bei VWN

Die Schlüssel zum Erfolg seien Deutschkenntnisse und die Ausbildungsfähigkeit, erklärte VWN-Personalvorstand Thomas Edig. Der berufsbezogene Deutschunterricht bringe den Geflüchteten den nötigen Praxisbezug. Bei VWN würden Menschen aus 40 Nationen Seite an Seite arbeiten. „Wir sind ein Beispiel für gelebte Integration“, so Edig. Er betonte, dass man mit dem ersten Kurs gute Erfahrungen gemacht und fast die Hälfte der Projektteilnehmer mittlerweile einen Ausbildungsplatz oder Job hätten.

Viele Erfahrungen für die Teilnehmer

Die Kursteilnehmer werden im gewerblich-technischen, im kaufmännischen oder im pflegerischen Bereich Praxiserfahrungen sammeln. So wie Faizie Mohammad Naeem (26), der in seiner Heimat Afghanistan Informatik studiert hat und sich nun bei VWN „im elektronischen Bereich“ für den Arbeitsmarkt fitmachen lassen will. Oder sein Landsmann Waheed Sadat (50), der 18 Jahre Berufserfahrung als Bauingenieur vorweisen kann – er will sein Deutsch im technischen Bereich verbessern.

Jay Ray Bhatt (40) aus Nepal, gelernter Buchhalter, hofft nach dem Kurs auf eine Beschäftigung im kaufmännischen Bereich. Chawra Arsanukaewa (29) aus Tschetschenien, alleinerziehende Mutter von drei Kindern, sieht ihre Zukunft in der Pflege. Sie schätzt an dem Kurs nicht nur, dass sie dort ihr Deutsch verbessern kann, sondern auch viele Frauen kennengelernt hat, die mit ähnlichen Problemen kämpfen wie sie selbst. Sie könnten sich nun austauschen und gegenseitig helfen. „Gemeinsam sind wir stärker“, weiß sie.

Von Inken Hägermann