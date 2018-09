Hannover

Viele wollen gar nichts sagen an diesem Nachmittag vor dem Tor 3 bei VW Nutzfahrzeuge (VWN) in Stöcken. Sie eilen kopfschüttelnd weiter. „Wir wissen ja selbst nicht, was die planen“, erklärt einer im Vorbeigehen, „aber gut klingt das nicht.“ Unruhig sei es im Werk, viele hätten Angst, sagt ein anderer. Das „Handelsblatt“ hat darüber geschrieben, dass im Zuge der geplanten Kooperation von VWN und Ford möglicherweise ab 2025 Teile der Bulli-Fertigung aus Hannover ab­gezogen und in ein Ford-Werk in der Türkei verlagert werden (NP berichtete).

Der Bulli bedeutet für Hannover fast alles

Für den Standort Hannover, die Zentrale der Marke VWN, wäre das ein Albtraum: Der Bulli ist das Brot-und-Butter-Modell des Stammwerks: Von den mehr als 200 000 2017 in Stöcken gebauten Fahrzeugen sind mehr als 175 000 Transporter, dazu kommen noch rund 25 000 Exemplare des Pick-ups Amarok.

Bei VWN hieß es dazu, dass es sich um Spekulationen handele, die man nicht kommentiere. Derzeit führe VWN-Chef Thomas Sedran Gespräche mit Ford über mögliche Kooperationsprojekte – ein Ergebnis gebe es noch nicht. Es ist also unklar, wie eine Zusammenarbeit konkret aussehen und welche Volumen von einer Verlagerung betroffen sein könnten – und ob überhaupt. Klar ist: Der Bulli ist Teil der Identität des Stöckener Werks, der Transporter wird seit 1956 hier hergestellt. Nimmt man Stöcken den Bulli, wäre es, als würde man Wolfsburg den Golf nehmen.

Bulli-Verlust unlogisch?

„Ich glaub nicht, dass die Kooperation überhaupt zu­stande kommt“, erklärt ein 42-Jähriger aus der Lackiererei. Wenn man den T6 woanders bauen lassen würde, „dann geht der Standort kaputt“. Ein solcher Schritt sei auch unlogisch, schließlich seien in den vergangenen Jahren Milliarden in die Modernisierung des Werks geflossen.

„Ein solcher Schritt wäre nicht gut“, sagt Andrea Onken, die seit fast 29 Jahren bei VWN arbeitet. Es werde aber immer viel spekuliert über Belegungen: „Deshalb sollten wir abwarten, was da am Ende wirklich herauskommt.“ Das findet auch Giuseppe Barone (34), der in der Bulli-Montage arbeitet: „Passieren kann immer alles Mögliche.“ Eine Meinung ha­be er dazu noch nicht: „Wir wissen ja auch noch nichts.“

„Wir wollen ja alle unseren Job behalten“

Alexandra Fasoulas findet die Spekulationen „nicht so prall“. „Das verunsichert die Belegschaft“, sagt die 50-Jährige. Es wäre schlimm, wenn „unser Hauptprodukt“ nicht mehr in Stöcken gebaut würde. Dann könnte es Probleme mit der Auslastung geben. Ekrem Yildirir (36) ist Meister in der Lackiererei, er betont, dass es wichtig sei, immer an der Wirtschaftlichkeit zu arbeiten. Dann seien die Auslastung gewährleistet und der Standort stabil: „Wir wollen ja alle unseren Job behalten.“

Bis 2025 ist das zumindest sicher, bis dahin gilt die vereinbarte Beschäftigungsgarantie. Im Zu­kunftspakt vereinbart wurde die Auslastung des Standorts Stöcken, 1000 Fahrzeuge am Tag sollen bis dahin das Werk verlassen. Ab 2025 könnte der T8 auf den Markt rollen. Die Arbeitnehmerseite hat schon klargemacht, dass bei allen Planungen die Auslastung des VWN-Werks gewährleistet bleiben müsse. Sonst könne man den Plänen im Aufsichtsrat nicht zustimmen, sagte der VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh. Arbeitsplätze dürften da­durch nicht gefährdet werden. Auch das Land Niedersachsen erwartet „eine verlässliche Auslastung“ der niedersächsischen Standorte. „Dem Vorstand ist dies auch bekannt“, sagte Sprecherin Anke Pörksen.

von Inken Hägermann