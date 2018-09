HANNOVER

Der neue VWN-Chef Thomas Sedran will die Marke VWN wettbewerbsfähig für die Zukunft machen, erklärt er im Interview mit der Neuen Presse.

VWN hat auf der IAA die ersten serienreifen elektrifizierten Varianten von Caddy und Transporter vorgestellt, die mit dem Partner Abt entwickelt wurden. Wieso ging das nicht in Eigenregie?

Der VW-Konzern steht vor einer großen Transformation der Produktportfolios: Wir elektrifizieren viele Modelle über den modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB). Parallel dazu müssen wir alle Verbrennerfahrzeuge überarbeiten, um den neuen Abgasvorschriften gerecht zu werden. Kurz: Unsere Entwicklungsabteilung ist aktuell sehr stark ausgelastet. Wir wollten unseren Kunden, die sich mit Dieselfahrverboten auseinandersetzen müssen, dennoch so schnell wie möglich eine Lösung anbieten. Daher waren wir sehr froh, dass wir auf das Know-How unseres langjährigen Partners Abt zurückgreifen konnten.

Wird VWN die nächste Generation von Caddy und Transporter selbst elektrifizieren?

Ja, wenn wir damit in eine Großserie ab 30 000 bis 40 000 Fahrzeuge gehen. Dabei werden wir auf Komponenten aus dem konzerneigenen MEB zurückgreifen. Ich sage auch: Das wird nicht in allen Fällen klappen. Ab drei oder 3,5 Tonnen Nutzlast wird man mit Pkw-Komponenten nicht weit kommen.

Wird ein T8 auch noch in Hannover gebaut?

Zunächst einmal: Hannover ist und bleibt ein T-Standort! Bis zum T8 dauert es aber noch. Wenn wir den T7 in einiger Zeit in den Markt bringen, läuft der erst einmal sechs bis sieben Jahre. Es wird sich ohnehin noch einiges ändern bis zum T8: Aktuell ist der große Charme des Bulli, dass Nutzfahrzeug und private Varianten auf einer Plattform gebaut werden können. Das wird in der Zukunft nicht mehr so sein. Warum? Für die privat genutzten Fahrzeuge gelten deutlich strengere Pkw-Emissionsvorschriften. Das Auto muss also sehr leicht sein. Wenn große Nutzlasten zugeladen werden sollen, ist das ein Problem. Ich sage daher: Nutzfahrzeug und private Variante bleiben weiterhin in der gleichen Familie. Eine gemeinsame Plattform kann es aber eigentlich nicht mehr geben.

Wenn man die Plattformen trennt – geraten sich dann nicht der ID Buzz Cargo und der klassische Transporter ins Gehege?

Das sehe ich nicht. Der ID Buzz wird ein total vernetztes Fahrzeug mit einer innovativen Elektronikarchitektur sein. Das Auto wird Sachen können, das andere nicht schaffen. Das ist ein Hochleistungs-Computer auf Rädern. Ein normaler Kastenwagen muss das nicht können.

Wie gefällt es Ihnen im neuen Amt?

Super. Alle Kollegen sind mit ganzem Herzen bei unseren Bullis. Eine so hohe Identifikation mit einem Produkt findet man nicht oft. Wir haben eine spannende Zukunft vor uns. Allerdings müssen wir als Marke auch viele Herausforderungen meistern: Hannover ist im Vergleich mit anderen Standorten sehr teuer.

Wie wollen Sie das ändern?

Perspektivisch müssen wir mehr automatisieren – um noch produktiver zu werden und um den Kollegen die Arbeit zu erleichtern. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wir haben viele so genannte „rote“ Arbeitsplätze. Bei denen müssen die Beschäftigten über Kopf arbeiten oder schwere Teile bewegen. Wenn wir das automatisieren, entlasten wir die Mitarbeiter – und eine Maschine schafft es noch dazu schneller. Für mich ist wichtig, dass wir bei den Automatisierungen mit Augenmaß vorgehen: Viele Mitarbeiter werden in den kommenden zehn Jahren planmäßig in den Ruhestand gehen. Während dieser demographischen Entwicklung stehen wir vor der Aufgabe, die Arbeit in Richtung höhere Produktivität umzuorganisieren und eine höhere Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen.

Wie ist der Stand der Dinge bei der Kooperation mit Ford?

Wir verhandeln. Ich würde sagen, wir befinden uns in der fortgeschrittenen Dating-Phase. Beide haben den festen Vorsatz, eine Ehe mit einem robusten Fundament einzugehen. Wir kennen uns aus unseren früheren Kooperationen und haben großen Respekt voreinander. Das ist eine sehr gute Basis für die Zusammenarbeit.

Wird das auch gut für den Standort sein?

Alles, was ich vorhabe, mache ich, um den Standort zu verbessern. Ich bin angetreten, um Hannover und die Marke wettbewerbsfähig für die Zukunft zu machen. Ich will, dass der Standort Hannover erste Wahl wird.

Von Inken Hägermann