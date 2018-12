Hannover

Nicht nur die zahlreichen Schoko-Weihnachtsmänner und der Blitzlicht erprobte Blindenhund Bauxi zauberten am Donnerstag ein Lächeln auf die Lippen einiger Kinder im Volkswagen-Nutzfahrzeuge-Werk in Stöcken. Denn der Betriebsrat und das Unternehmen übergaben übergroße symbolische Spenden-Schecks an acht Schulen und gemeinnützige Einrichtungen aus Hannover – gesammelt hatte die VWN-Belegschaft mit ihren 14.000 Beschäftigten. So kamen 35.000 Euro zusammen. Der Vorstand hat 9000 Euro beigesteuert.

IPads für Förderschule

„Ich bedanke mich bei den Kollegen. Jeder Cent hilft den Kindern in der Region“, sagt VWN-Betriebsrat Klaus Pitann. Es mache ihn stolz, dass wieder so viel Geld zusammengekommen ist, mit dem regionale Projekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche gefördert werden. Die Schulen und sozialen Einrichtungen konnten sich mit ihren Plänen bewerben, VW wählte acht Projekte aus. „Da ist ganz viel Zukunft mit dabei“, sagt Marita Blumenberg aus der Personalabteilung.

Für den Förderverein der Heinrich-Ernst-Stölzner Schule gab es 8000 Euro. Quelle: Michael Wallmüller

Damit meint sie unter anderem die Idee des Fördervereins der Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule, die mit 8000 Euro die höchste Spende der acht Einrichtungen bekommen hat. Für die Schule sollen neue IPads mit einer Lernsoftware angeschafft werden. „Einige unserer Schüler können nicht sprechen. Über die Tablets können sie sich mit uns Lehrern verständigen und wir können sie besser verstehen“, erzählt Lehrer Henning Schmidt. Mit dem Geld soll ein ganzer Satz für eine Klasse finanziert werden.

Bilder von Kindern als Dankeschön

Auch die Lebenshilfen Springe und Hannover bekommen Tablets. Das Landeszentrum für Blinde will mit dem Geld Musikinstrumente und Mikrofone anschaffen. Für ein Kunstprojekt erhält die Oberschule Berenbostel 4000 Euro für Farben, Pinsel und Leinwände. Ein „Glücksmoment“ für die Einrichtungen, aber auch für den VW-Betriebsrat. „Wir freuen uns über die Rückmeldungen. Auf einem Flur hängen zum Beispiel Bilder, die wir von den Kindern geschenkt bekommen haben. Das hilft, die Belegschaft zu motivieren“, erzählt Pitann.

Am Donnerstag ist ein weiteres hinzugekommen. Der Schüler Angelo von der Oberschule Berenbostel übergab Blumenberg ein Foto von einem früheren Kunstprojekt, das die VWN-Belegschaft ebenfalls schon unterstützt hat. Es wird sicherlich einen prominenten Platz an einem der Wände im Werk finden.

Die Oberschule Berenbostel bedankt sich mit einem Bild bei der VW-Belegschaft. Quelle: Michael Wallmüller

Von Sascha Priesemann