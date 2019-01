Hannover

Der Bereich mit weltweit 61 Zulieferwerken und rund 80.000 Beschäftigten soll die komplette Verantwortung für die Batterie - von der Entwicklung bis zur Produktion. Für den Standort Hannover, in dem die Komponentenbereiche Wärmetauscherfertigung und Gießerei angesiedelt sind, sind das gute Nachrichten: Der Konzern hat entschieden, dass im Stöckener Werk ab 2020 die bereits vor einiger Zeit angekündigte Schnell-Ladesäule in Serie gefertigt wird. Die bisher zum Geschäftsfeld Motor gehörende Wärmetauscherfertigung mit derzeit rund 400 Beschäftigten wird schrittweise in das neue Geschäftsfeld E-Mobilität überführt, teilten Stefan Sommer, VW-Konzernvorstand Komponente und Beschaffung, sowie Thomas Schnell, Vorstandschef der Komponente, am Freitag mit.

"Der Aufbau der Ladeinfrastruktur ist entscheidend für den Erfolg der E-Mobilität", sagte Schnell dazu. Die vom Konzern entwickelte Schnell-Ladesäule könne dabei einen wichtigen Beitrag leisten. Die Ladesäule sei ein "Baustein in der End-to-End-Verantwortung der Konzernkomponente für die Hochvolt-Batterie - vom Kompetenzaufbau in der Zellfertigung bis zum Recycling", erklärte Schnell. Zugleich werde für das Komponentenwerk Hannover "mit der Transformation des Wärmetauschers eine nachhaltige Zukunftsperspektive in unserem neuen Geschäftsfeld E-Mobiltiät."

Die Produktion der flexiblen und transportablen Schnell-Ladesäule ersetze ab 2020 schrittweise die Fertigung der Wärmetauscher. An dieser Säule können zeitgleich bis zu vier Fahrzeuge nach dem Prinzip einer Strom-Powerbank geladen werden, zudem kann sie grünen Strom zwischenspeichern.

Mit dieser Entscheidung würden die bestehenden Kompetenzen der Mitarbeiter vor Ort "ideal" genutzt: Ein Entwickler für Wärmetauscher könne sein Know-How künftig etwa der Entwicklung von Batteriekühlsystemen oder für die Optimierung des Thermomanagements einbringen, hieß es dazu. Das Werk von VW Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover soll ab 2022 ohnehin zum E-Fahrzeug-Werk werden. Dann soll in Stöcken der elektrische Bulli ID Buzz vom Band laufen. Parallel werden auch weiterhin Fahrzeuge mit herkömmlichen Antrieben (Benzin, Diesel) in Hannover gebaut.

Von Inken Hägermann