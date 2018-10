Hannover

Das Trio weist bereits zwischen zwölf und 17 Vorstrafen auf - fast ausschließlich wegen Diebstahls und Betrugs.

ihre Masche bei der 71-Jährigen: Sie hätten „Mauerwürmer“ am Haus einer Seniorin entdeckt, nachdem sie zuvor mit einem Reinigungsangebot Vertrauen zu ihr aufgebaut hatten. Der Wurm schädige das Haus und müsse dringend beseitigt werden. Daraufhin hob die Dame 1300 Euro ab. Für die restlichen 4700 Euro solle sie später eine Rechnung bekommen.

Erich H. ist zudem in einer zweiten Tat angeklagt. Er soll sich unter dem Vorwand, die Rauchmelder auszutauschen, Zugang zur Wohnung einer 82-Jährigen verschafft und Schmuck für 3500 Euro entwendet haben. Alle drei schwiegen vor Gericht.

Am Mittwoch wurden Oskar H. und Benno H. vor dem Amtsgericht Hannover freigesprochen, obwohl der Vorsitzende Richter Michael Stüber davon ausging, dass Oskar H. an dem Betrug beteiligt war. Der Grund für den Freispruch: Die Identifizierung der Angeklagten war nicht eindeutig. Die 71-Jährige wies den Angeklagten vor Gericht andere Rollen als in der polizeilichen Vernehmung zu. Außerdem habe es bei der Identifikation der Angeklagten durch die 71-Jährige bei der Polizei einen formalen Fehler gegeben. Deswegen könne er Oskar H. nicht verurteilen. Benno H. bleibt trotzdem in Untersuchungshaft: Gegen ihn läuft noch ein Verfahren.

Erich H. hatte weniger Glück: Er wurde eindeutig wiedererkannt. Auch der entwendete Schmuck wurde bei ihm gefunden. Nun muss er wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und Betruges – unter Einbeziehung einer anderen Verurteilung – für zwei Jahre und sieben Monate ins Gefängnis. Seine diagnostizierten psychischen Probleme – unter anderem Spielsucht – stellten aus sicht des gerichts keinen Grund für eine Schuldminderung dar. Auch seine Bitte um Verständnis für seine Frau und seine Kinder stieß beim Richter auf wenig Verständnis: „Ist das die Art der Hilfe für die Familie?“.

Stüber hatte den 31-Jährigen nicht zum ersten Mal vor sich auf der Anklagebank: „Immer wieder bringen Sie ältere Herrschaften zwischen 70 und 80 Jahren um ihr Geld.“ Er sei „völlig unbelehrbar“ und „lasse sich durch nichts beeindrucken“. Auch Staatsanwältin Isabell Plich sprach von einer „absoluten Unbeeindrucktheit von Vorstrafen“ und „wenigem Respekt vor älteren Menschen.“

Von Cecelia Spohn