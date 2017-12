Unterstützung live im Rathaus

ZEICHEN: OB Stefan Schostok unterzeichnet die Mayors for Peace-Kampagne, im Hintergrund das Live-Bild der Feier in Oslo. © Fotos: Franson

Friedensnobelpreis

Die Vergabe des diesjährigen Friedensnobelpreises an die Organisation Ican (international campaign to abolish nuclear weapons) für ihren Kampf für ein weltweites Atomwaffenverbot war Anlass für eine Veranstaltung im Rathaus Hannover. Besucher und Oberbürgermeister hoffen, dass dieser Preis der Sache dient und sie mehr in Licht der Öffentlichkeit rückt.

HANNOVER. Die weltweite Kampagne Ican kämpft seit 2007 für ein Verbot von Atomwaffen und hat es geschafft, dass 122 Staaten im Sommer sagten: Ja, da machen wir mit! – Dafür ist Ican am Sonntag in Oslo mit dem Friedensnobelpreis 2017 ausgezeichnet worden – und ein bisschen Teilhabe strahlte nach Hannover ab: Die Organisation ist hier vertreten (NP berichtete) und die Stadt nimmt in Deutschland eine führende Rolle ein bei Mayors for Peace (Bürgermeister für den Frieden). Im Rathaus hatten sich aus daher gut 30 Menschen im Hodlersaal eingefunden, um einen Vortrag zum Stand der Atomwaffenbedrohung für die Welt zu lauschen, zu diskutieren und natürlich der Live-Übertragung aus Oslo beizuwohnen. Junge Menschen waren nicht wirklich dabei, die weit überwiegende Zahl der Besucher war jenseits der 60-er-Jahre.

Vom hannoverschen Friedensbüro waren mehrere Vertreterinnen da, etwa Brunhild Müller-Reiß (72): „Wir sind hier, weil wir uns über diesen Friedensnobelpreis freuen und weil wir dafür kämpfen, dass auch die Deutschland den Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnet!“ Sie alle seien „empört, dass die Botschafter von Frankreich, England und den USA der Preisverleihung fern bleiben!“

Heidemarie Dann (67) vom Hiroshima-Bündnis in Hannover kritisiert, dass die Bundesregierung nicht einmal als Beobachter an den Verhandlungen zum Atomwaffenverbot teilnimmt. „Diese absolute Verweigerungshaltung ist ein absolutes Unding! Die Bevölkerung will das doch!“, ist sie überzeugt. Den Preis bezieht sie auch ein wenig auf sich und die Organisation, der sie angehört – so ist sie indirekt Mitglied von Ican, „und damit sind wir irgendwie auch Friedensnobelpreisträger!“

Matthias Preißner (59) war mal bei Greenpeace aktiv, ist gekommen, „weil ich das Anliegen und die Gruppen, die sich dafür engagieren, unterstütze“. Der Nobelpreis sei „ein wichtiges Zeichen, macht starken Druck für die atomare Abrüstung und bedeutet Respekt für dies Arbeit, die sonst nicht so im Licht der Öffentlichkeit steht!“

Helga Schatz (70) ist gekommen, weil es „ein Großereignis ist“ und das Ansinnen „endlich“ entsprechend gewürdigt werde. Allerdings hat sie den Eindruck, „dass sich jetzt hier hannoversche Repräsentanten dranhängen – das hätten die mal schon vorher tun sollen!“ Sie fragt sich, „ob das Atomwaffenverbot im Bewusstsein und Leben der Leute überhaupt eine Rolle spielt“ – doch genau da rüttelt womöglich der Nobelpreis dran .

Oberbürgermeister Stefan Schostok sagt in seinem Grußwort zu der Veranstaltung, das Ican den Preis als Anerkennung für ihre Arbeit zu Recht bekäme – besonders, weil derzeit der Trend weltweit „eher Richtung Aufrüstung geht und augenblicklich eine Re-Nuklearisierung Europas bevorzustehen scheint.“ Das müsse man bewusst machen, damit wollten auch die Mayors for Peace „aufrütteln. Wir müssen deutlich machen, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist! Umso wichtiger ist, dass wir das hier bewusst machen. Nutzen wir die Aufmerksamkeit, die die Vergabe des Friedensnobelpreises an Ican mit sich bringt!“

Und so trug sich der OB in die Unterschriftenliste ein, mit der jetzt auch in Hannover die Aktion von Mayors for Peace „richtig“ gestartet ist und womit man sich weiterhin als Unterstützter von Ican und für ein Verbot von Atomwaffen stark machen kann. Das kann man entweder im Mayors for Peace-Büro im Rathaus machen oder indem man auf hannover.de das Formblatt aus dem Internet lädt, es unterschreibt und dem Büro zukommen lässt.

Von RALPH HÜBNER