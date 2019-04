Hannover

Es geht „Der Sonne entgegen“: So heißt die Party, die Sonnabend um 22 Uhr zum 17. Mal im Hannover Congress Centrum (Theodor-Heuss-Platz 1-3) startet. Mehr als 3000 Besucher werden erwartet, damit handelt es sich um eins der größten Indoor-Music-Festivals von Norddeutschland. Musik gibt es in doppelter Hinsicht auf zwei Ebenen. Im Kuppelsaal stehen Elektro-Klänge im Mittelpunkt, an den Turntables stehen Super Flu, Q-Tip und Sanfandisko aus Hannover sowie Lexer aus Leipzig. Wer lieber zu urbanen Sounds wie Hip-Hop und Trap tanzt, ist im Runden Saal gut aufgehoben. Hier bringen die DJs Busy B aus Hannover und Muray aus Berlin die Massen in Bewegung. Karten an der Abendkasse gibt es für 30 Euro. Tipp: Die Karten an der Abendkasse, Getränke und Speisen können nur bar bezahlt werden. Mehr Infos hier im Internet.

Tierisches für Familien bei August Kestner

Tiere, Monster, Ungeheuer: Unter diesem Motto steht das „ Familienglück“ am Sonntag von 14 bis 17 Uhr im Museum August Kestner. Dabei geht es um die besonderen Fähigkeiten und Kräfte von Tieren. Familien mit Kindern von fünf bis zwölf Jahre können bei Kurzführungen Tierdarstellungen aus dem Alten Ägypten, Griechenland und Rom entdecken und an Workshops teilnehmen. Der Eintritt kostet drei Euro, eine Familienkarte zehn Euro.

Ute Lemper lädt zum Rendezvous mit Marlene

Einen spannenden Abend verspricht das Programm „Rendezvous mit Marlene“ – dazu lädt Ute Lemper am Sonnabend ab 20 Uhr in das Theater am Aegi. Die Münsteranerin Lemper wurde zu Beginn ihrer Musical- und Bühnenkarriere häufig mit der legendären Marlene Dietrich verglichen – und erhielt Ende der 80er Jahre in einem Hotel überraschend einen Anruf der großen Schauspielerin. Sonnabend erzählt Ute Lemper Dietrichs Leben auf der Bühne. Karten kosten 47 bis 81,50 Euro.

Klassiker und aktuelle Sounds im Glitzerkeller

Jede Menge tanzbare Beats für das Partyvolk von Hannover bietet „H. W.’s Dance Night“ am Sonnabend im Glitzerkeller ( Hallerstraße 34). Ab 22 Uhr legen die DJs Hanns Werner Staude und Marek Klassiker und Vinyl auf und mixen auch immer wieder aktuelle Sounds darunter. Der unterirdische Szene-Tempel im 70er-Jahre-Design liegt unter dem italienische Restaurant „Al Viecchio Milano“. Der Eintritt zur Partynacht kostet acht Euro.

Vernissage der Schau „Menschen in Malawi “

Wie leben Menschen in Malawi, dem „warmen Herzen Afrikas“? Eine Fotoausstellung im Bildungsverein (Wedekindstraße 14) wagt eine Annäherung. Sonnabend von 15 bis 17 Uhr läuft die Vernissage der Schau „Menschen in Malawi“, organisiert vom Freundeskreis Malawi. Fotograf Michael Wallmüller, der auch für die Neue Presse arbeitet, ist in das Land gereist, hat Menschen zwischen Festivals und Dorfmärkten porträtiert. Er führt durch die Ausstellung, Silvia Hesse vom Freundeskreis hält einen Vortrag. Die Fotos sind bis 30. August zu sehen.

Ein Feiertag für die Langspielplatte

Weltweit machen mehr als 3000 unabhängige Plattenläden mit: Am Sonnabend ist Record Store Day – ein Fest für die gute alte Langspielplatte. Auch Hannover ist dabei, drei Läden präsentieren an diesem Tag besondere Musikproduktionen, die von Künstlern speziell für dieses Ereignis vorbereitet wurden: das „Rockers“ (Weckenstraße 1), „Monster Records“ (Oelzenstraße 1) und das „25 Music“ (Kronenstraße 12). An der Kronenstraße gibt es sogar Live-Musik: Ab 14 Uhr spielt die norwegische Power-Pop-Band „I was a King“. Alle Infos zum Record Store Day gibt es hier.

Von NP