Hannover

Es ist eines der größten sportlichen Events des Jahres in der Stadt: Der Hannover-Marathon mobilisiert am Sonntag nicht nur Spitzensportler – auch das Publikum ist auf den Beinen, wenn Sport-Stars wie die Äthiopierin Tigist Gebeyahu oder der Kenianer Duncan Koech ab neun Uhr (Start und Ziel: Neues Rathaus) um ihre Bestzeiten kämpfen. 57 Aktionspunkte finden sich entlang der 42,2 Kilometer langen Strecke: Am Nordufer kann man Zumb-Tänzer sehen, am Döhrener Turm spielt die Funkenartillerie Blau-Weiß, an der Gehägestraße macht eine Sambagruppe Stimmung, am Moltkeplatz wird das „Vossfest“ gefeiert, am Leibnizufer begleitet DJ Wencki den Schlussspurt.

Ein süßer Hingucker sind Sonnabend ab 15 Uhr 500 Kinder, die in vielen Altersgruppen um das Neue Rathaus laufen. Dazu gibt es beim Familientag viele Aktionen und eine Pasta-Party. Mehr Infos hier im Internet.

Energiebündel Korf schießt scharf im Aegi

Ein Publikumsliebling mit einer Überdosis Energie: Sascha Korf aus Köln ist bekannt für die atemberaubende Schnelligkeit seiner Shows. Sonntag ab 18 Uhr legt er im Theater am Aegi mit seinem Sprachfeuerwerk los, das auch in Zusammenarbeit mit dem Publikum entsteht. „Aus der Hüfte, fertig, los!“ heißt sein Programm (präsentiert von Desimos Spezial-Klub). Für 27,90 bis 35,05 Euro kann man dabei sein, wenn Korf scharf schießt.

Sechs Stimmen für das legendäre Ensemble

Willkommen in der „Bar zum Krokodil“: Dort (beziehungsweise im Theater am Aegi) bitten die Comedian Harmonists Sonnabend zur musikalischen Revue. Mit Charme und jungenhafter Spielfreude singen und tanzen die sechs Künstler durch die Geschichte der berühmten A-capella-Truppe. Das Publikum kann einen Blick hinter die Kulissen des legendären Ensembles werfen, in die goldenen 30er Jahre eintauchen, Hits wie „Mein kleiner grüner Kaktus“ mitsummen. Los geht’s Sonnabend um 20 Uhr, Karten kosten 28 bis 49 Euro

Privatleute laden in ihre grünen Oasen

Es sind kleine Oasen mitten in der Stadt, Hinterhöfe, die von Hobbygärtnern in grüne Perlen verwandelt wurden, außergewöhnliche Gärten in der Region: „Die offene Pforte“ ermöglicht Besuchern einen Blick in Privatgärten. Den Anfang macht Sonnabend der Therapiegarten des Vereins Grüne Stunde in Mellendorf (Grabenweg 6) – dort findet auch ein Pflanzenflohmarkt statt. Sonntag lädt Ellen Bielert in Ehlershausen (Tulpenweg 2) in ihren 800-Quadratmeter-Garten. Alle Infos unter „Offene Pforte“.

Eine Hommage an Udo Jürgens

Hits wie „Aber bitte mit Sahne“ oder „Griechischer Wein“ sind Evergreens, Klassiker, Lieblingsohrwürmer. Michael Zaljeski sagt Sonntag ab 19 Uhr in der Marlene (Prinzenstraße 10) „Merci, Udo!“. Das Konzert ist dem Mann gewidmet, der diese Songs berühmt gemacht hat, es ist eine Hommage an Udo Jürgens. Der war berühmt für seine „Bademantelfinale“, Zalejski präsentiert aber auch unbekanntere Chansons. Karten kosten 15 Euro.

Sechs Norweger rocken im Pavillon

Sie kommen aus Norwegen und haben einen Bandnamen, der einem nicht peinlich sein darf, wenn man ihn ausspricht: Kakkmaddafakka bringen Sonnabend ab 20 Uhr Indie-Pop, Ska, Reggae und Funk auf die Bühne des Pavillons (Lister Meile 4). Die sechs Rampensäue sind bekannt für ihre spektakuläre Live-Show, die jeden im Publikum zum Tanzen bringt. Karten für das Konzert kosten im Vorverkauf 28,40 Euro.

Saisonstart im Straßenbahnmuseum

Startschuss für historische Straßenbahnen: Sonntag öffnet in Sehnde-Wehmingen ( Hohenfelser Straße 16) das Straßenbahnmuseum die Saison. Von elf bis 17 Uhr kann man eine Fahrt auf der 2,4 Kilometer langen Strecke durch den Hohenfelser Wald machen, die alten Modelle von Pferdebahn bis Tram erkunden oder am Simulator Fahren und Bremsen üben. Der Eintritt kostet 7,50 Euro, Kinder ab sechs Jahre zahlen vier Euro.

Der Deisterkiez putzt sich heraus

Es ist Zeit für Frühjahrsputz. Der Deisterkiez räumt Freitag auf. Die Aktion „Green up!“ startet um 16 Uhr auf der Flaniermeile in Linden-Süd, Treffpunkt ist im Quartiersbüro (Deisterstraße 66). Es werden zwölf Pflanzkübel neu begrünt, Paten für die Kiez-Pflanzkästen gesucht, die Baumscheiben um die Robinien hergerichtet. Belohnung: Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen bei der Lebenshilfe (Charlottenstraße 1).

Magie und Comedy in der Marlene

Ein Abend, den man „mit allen Sinnen“ genießen kann. So wirbt Mental-Magier Jan Forster für sein aktuelles Programm. Die Zuschauer erwartet Freitag ab 20 Uhr in der Marlene (Prinzenstraße 10) eine Mischung aus Zaubershow und Comedy. Die große Kunst von Forster ist das Gedankenlesen – das bedeutet, dass in den 120 Minuten auf der Bühne durchaus auch das Publikum im Mittelpunkt steht. Karten für den magischen Theaterabend kosten 18 Euro.

Von NP