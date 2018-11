Hübsche Selbstironie: „Farblos-Tour 2018“ heißt die aktuelle Show des Circus Flic Flac – und nur ein Blick auf das Foto zeigt, dass auf dem Schützenplatz noch bis zum 9. Dezember ein kunterbuntes Programm gespielt wird.Ein wenig ruhiger sind die Nummern geworden, die manchmal so PS-krawallig waren, dass es zu tödlichen Unfällen in der Manege kam. Trotzdem sind auch rasante Motorradstunts noch Teil der Show. 35 Artisten aus elf Nationen erstaunen das Publikum auf dem Schützenplatz mehr als zwei Stunden lang mit Comedy, Jonglage, Motor-Spektakel, Trampolin-Akrobatik, Körperbildern, einer irrwitzigen Rhönrad-Nummer und auch ein wenig Sinnlichkeit.An den Wochenenden beginnen die Vorführungen freitags um 20 Uhr, sonnabends um 16 und 20 Uhr, sonntags um 15 und um 19 Uhr. Karten gibt es in vier Kategorien für 24, 34, 44 oder 54 Euro.

Avantgarde-Musik im Cumberland

Avantgarde zwischen Orchesterklängen und Pop – dafür steht Ebony Bones. Die Musikerin, Komponistin, Songschreiberin und Produzentin tritt Freitag ab 20 Uhr im Rahmen der „Cumberlampe“ im Cumberland (Prinzenstraße 9) auf. Sie kombiniert für ihre Musik elektronische, orchestrale und vom Punk inspirierte Elemente und ist in ihrer Kunst zutiefst politisch. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 20, ermäßigt zehn Euro.

Kinderführung rund um knisternde Töne

Im Museum für Energiegeschichte(n) können Kinder bei einer Führung Freitag ab 15 Uhr „Das Geheimnis der knisternden Töne“ entdecken. Forscher ab sechs Jahren erkunden, wie ein Grammophon funktioniert, wie Musik auf eine Schallplatte kommt – und auch, welche Hits bei Oma und Opa beliebt waren. Diese musikalische Reise findet im Rahmen des „Novembers der Wissenschaft“ statt. Die Teilnahme ist gratis, aber eine Anmeldung erforderlich: Das geht unter Telefon 0511/897 47 49 02 12. Mehr Infos hier im Internet.

Satirische Geschichten über Weihnachten

Wer genervt ist, wenn schon im September die ersten Adventskalender im Supermarkt stehen und ab November rund um die Uhr „Stille Nacht“ läuft, ist hier richtig: Am Sonnabend lädt der Schauspieler Volker Kühn zur satirischen Weihnachtslesung „O Pannenbaum“ in das Kulturcafé Ginkgoo in Döhren (Landwehrstraße 75). Anhand Geschichten von Storm, Busch, Goethe und anderen versetzt Kühn sein Publikum in die etwas andere Adventsstimmung. Karten kosten zehn Euro, Bestellung unter Telefon 0178/625 52 09.

Diese Ausstellung macht riesige Lust auf Bücher

Es gilt, 1000 Bücher zu entdecken! An diesem Wochenende kann man zum 25. Mal auf der Literaturmesse Buchlust stöbern. Die Schau unabhängiger Verlage läuft Freitag und Sonnabend von je zehn bis 18 Uhr im Literaturhaus (Sophienstraße 2), Der Eintritt für beide Tage – inklusive aller Lesungen – kostet vier Euro. Zählkarten für die Lesungen gibt es bei der Messe je ab zehn Uhr, vorherige Reservierungen sind nicht möglich. Freitag liest unter anderem die Autorin Maike Wetzel, am Sonnabend der Schauspieler Ulrich Noethen. Mehr Infos hier im Internet.

Brahms Requiem in St. Martin

Dieses kirchenmusikalische Werk der Romantik gehört zu den beliebtesten, aber auch zu den anspruchvollsten: 1869 wurde „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms uraufgeführt. Die Kantoreien aus Löhne-Mennighüffen und St. Martin Hannover-Linden wagen sich an das große Werk: Am Sonnabend um 17 Uhr wird das Reqiem in der Martinskirche (An der Martinskirche 15) aufgeführt. Weitere Mitwirkende sind die renommierten Solisten Anne Bretschneider (Sopran) und Michael Jäckel (Bariton) sowie das Orchester „Opus 7“. Das Besondere an dem Stück: Brahms gestaltete es nicht als Trauermusik, sondern zum Trost derer, „die da Leid tragen“. Der Eintritt kostet 18, ermäßigt 15 Euro.

Irish-Folk-Musik in Isernhagen

Einen Abend voller Lebenslust und Ausgelassenheit verspricht die Band The Keltics, die am Sonnabend ab 20 Uhr auf dem Isernhagnehof eine mitreißende Bühnenshow und Irish Folk vom Feinsten präsentiert. Besucher können bei vielen bekannten Stücken wie „Dirty Old Town“, „Whiskey in the Jar“ oder „Irish Rover“ mitsingen und -tanzen. Karten für The Keltics kosten 20 Euro, ermäßigt 14 Euro. Vorbestellungen unter 05139/89 49 86.

Artenschutz macht Schule

Welche Tierarten sind weltweit gefährdet – oder stehen gar schon auf der Roten Liste und brauchen unsere Hilfe? Schülerinnen und Schüler der elften Klasse der Tellkampfschule haben zum Thema Artenschutz ein beeindruckendes Projekt durchgeführt. Die Ergebnisse präsentieren sie am Sonntag von zwölf bis 14.30 Uhr im Zoo. Besucher können an 13 Stationen viel Neues über Tierarten lernen. Der Besuch ist im Zooeintritt enthalten.

Spannendes Musical für Kinder im GOP

„Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer“ heißt das diesjährige Kinderweihnachtsmusical im GOP (Georgstraße 36). Erzählt wird die Geschichte der abenteuerlichen Reise von Jim und Lukas, denen die Insel Lummerland zu klein wird und die mit ihrer zum Schiff umgebauten Lokomotive Emma aufbrechen. Das Buch schrieb übrigens der beliebte Kinderbuchautor Michael Ende im Jahr 1960. Das Stück für kleine Leute ab vier Jahren wird noch bis zum 6. Januar im GOP-Varieté gespielt, Karten kosten 16,90 bis 19,90 Euro. Für alle drei Vorstellungen am Wochenende – Sonnabend beginnt das Musical um elf und um 14 Uhr, am Sonntag um elf Uhr – gibt es noch Restkarten. Reservierungsmöglichkeiten und einen Sitzplan findet man hier im Internet.