Hannover

Am Sonntag gibt es wieder viel zu entdecken: 30 Touren führen beim „Entdeckertag“ zu interessanten Zielen in der Region – man kann zum Beispiel mit der Grubenbahn 1400 Meter tief in den Klosterstollen in Barsinghausen einfahren, das Exposeeum an der Expo-Plaza erkunden oder in Lahe den „Monte Müllo“ besteigen. Der Clou: Alle Ziele erreicht man Sonntag mit dem Tages-Ticket für eine Zone (5,40 Euro).

Parallel findet von zehn bis 19 Uhr in Hannovers Innenstadt zum 31. Mal das „Entdeckerfest“ statt. Nicht verpassen: Auf der Hauptbühne auf dem Opernplatz spielt Marquess ab 18.10 Uhr spanische Hits. Am Kröpcke steht die Jazzbühne, auf dem Georgsplatz-Süd liegt der Schwerpunkt auf Comedy, im Westen werden Sportarten von Cheerleading bis Jonglage, von Western-Tanz bis Teakwondo vorgeführt. Der Fest-Eintritt ist frei, alle Infos HIER.

Doppel-Wahl für Miss und Mister

Sie bleibt zwar noch bis Ende des Jahres Miss Niedersachsen, aber den Titel als Miss Hannover muss Ioanna Palamarcuk Sonnabend abgeben – in der Ernst-August-Galerie wird ab 14 Uhr die Nachfolgerin gesucht, es kommt nicht nur auf Aussehen, sondern auch auf Ausstrahlung an. Fürs Publikum ist es ein doppelter Augenschmaus: Parallel wird in den zwei Durchgängen nämlich auch der Mister Niedersachsen gesucht.

Ihre Amtszeit endet: Ioanna Palamarcuk ist die amtierende Miss Niedersachsen. Quelle: Christian Behrens

„Freiräume“ für Andacht und Musik

Im „Ka:punkt“ in der Grupenstraße erklingt Klezmermusik, in der Gartenkirche (Marienstraße 35) kann man sich in gregorianische Gesänge vertiefen, in der Apostelkirche (Gretchenstraße 55) Jazz genießen. 66 Kirchen und religiöse Einrichtungen machen heute ab 18 Uhr mit bei der „Langen Nacht der Kirchen“. Die neunte Veranstaltung trägt das Motto „Freiräume“ – OB Stefan Schostok und Stadtsuperintendent Hans-Martin Heinemann sprechen darüber ab 20.30 Uhr in der Apostelkirche. Mehr Infos HIER.

Spannender Blick hinter die Kulissen

Ein Blick hinter sonst verschlossene Türen? Das geht beim Tag des offenen Denkmals. Sonntag kann man zwischen elf und 16 Uhr zum Beispiel die Waterloosäule (Foto) erklimmen. Die Stadtbibliothek (Hildesheimer Straße 12) öffnet um 12, 13.30 und 15 Uhr den historischen Bücherturm, um 14, 15 und 16 Uhr erklärt Heiko Laß den Festsaal der Galerie Herrenhausen. Alle Infos und Preise HIER.

Opernfest mit „Bi-Ba-Butzemann“

Man ist nie zu jung für die Oper! Mit einem bunten Programm auf dem Ballhofplatz in der Altstadt feiert die Junge Oper Sonnabend Saisoneröffnung. Zu sehen ist die 100. Vorstellung von „Bi-Ba-Butzemann“, die Besucher können mit dem kleinen Vampir Heini die Stimmen der Künstler kennenlernen, die interaktive Musik-Märchenzeit erleben, mit Tiger und Bär ins schöne Panama reisen. Die Aktionen ab 15 Uhr (es gibt auch Basteltische, Yogakurse, Musik-Schnupperstunden) richten sich an Kinder ab vier Jahren. Eintritt ist frei.

Kinder werden Baumeister

Das Kindermuseum Zinnober (Badenstedter Straße 48) ist immer einen Besuch wert, diesen Sonntag kann man aber dabei sein, wie um zwölf Uhr mit einem Fest die neue Ausstellung eröffnet wird. Bis 17 Uhr gibt es Aktionen drinnen und draußen, die sich um das aktuelle Thema drehen: „Platz da! Kinder machen Stadt“ macht die jungen Besucher zu Architekten und Baumeistern. Ein echter Bagger ist auch vor Ort!

Artisten, Clowns und Sensationen

Seine „Bienchen, Bienchen“-Nummer ist ein Klassiker: Clown Fumagalli (rechts) ist der Star in der Manege. Noch bis 12. September gastiert Circus Krone mit dem Programm „Evolution“ auf dem Schützenplatz – zu sehen sind spektakuläre Hengstdressuren, Löwen und Tiger, sogar ein Nashorn. Und natürlich Weltklasse Artisten am Trapez. Vorstellungen zweimal täglich (außer montags), Karten kosten 19 bis 42 Euro.

Reiche Ernte beim Apfelfest

Im September hängen die Obstbäume im Ahlemer Willy-Spahn-Park voller Früchte. Wer Sonntag einen Korb mitbringt, kann ab elf Uhr auf dem Gelände zwischen Mönckebergallee und Wunstorfer Landstraße bei der Ernte helfen – und die knackigen Sorten probieren. Beim Apfelfest wird noch vor Ort Saft daraus gepresst. Außerdem hat der historische Kalkbrennofen geöffnet, im „Dachgeschoss-Café“ gibt es Kaffee und Kuchen.

Triathleten starten am Maschsee

Bahn frei für die ehrgeizigen Sportler: Am Maschsee startet heute um 15.30 Uhr der Kinder- und Jugendtriathlon. Die jungen Sportler starten am Strandbad mit ihrer Schwimmstrecke, mit verkehrssicheren Rädern geht es auf die 2,5-Kilometer-Strecke, gelaufen wird anschließend am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer. Sonnabend von sieben bis 19.30 Uhr gehen die erwachsenen Athleten ins Rennen. Beim Volkstriathlon stehen 500 Meter im Maschsee, 19,2 Kilometer auf dem Rad und fünf Kilometer Laufstrecke auf dem Programm. Viele Sportler bewältigen auch die olympische Distanz oder die Strecke der zweiten Bundesliga. Alle Infos HIER.

Von NP