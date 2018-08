Hannover

Er wurde 2011 zwar nicht „The Voice of Germany“, aber die Stimme von „80 Millionen“ ist er trotzdem geworden: Max Giesinger hat sich mit dem Song in die Herzen der Deutschen geschlichen, „Wenn sie tanzt“ und „Legenden“ sind weitere Hits. Die wird er garantiert singen, wenn Sonnabend auf dem Burgdorfer Schützenplatz das Open-Air-Spektakel den Schlusspunkt des Themenjahres „Burgdorf klingt gut!“ setzt. Giesinger ist „The Voice Kids“-Juror und einer der sympathischsten und bodenständigsten Stars der deutschen Popmusik. Vielleicht kann eine junge Frau seinen Spuren folgen: Lea-Marie Becker (26) aus Hannover hat unter dem Namen Lea bereits eine erstaunliche Fangemeinde um sich geschart, einige Gigs ihrer „Fahrtwind“-Tour sind bereits ausverkauft. Der Konzert-Doppelpack steigt am Sonnabend ab 18.30 Uhr, Karten kosten 39,90 Euro.

Antenne verlost Gratis-Tickets

Heute lohnt sich Radiohören! Antenne Niedersachsen holt nämlich Sonnabend „Stars for free“ auf die Bühne auf der Expo-Plaza – ab 17 Uhr treten unter anderem Mike Singer, Nico Santos, Alle Farben, Glasperlenspiel und Anastacia auf, Höhepunkt ist das Konzert von Sunrise Avenue mit Sänger Samu Haber. Tickets für das Open-Air kann man nicht kaufen, sondern nur gewinnen. Die letzten Karten verlost Antenne am Freitag an Hörer.

Start in die Spielzeit mit „Burning Man“

Ausgerechnet am Sonnabend macht der Rekordsommer eine kleine Pause: Dabei orientiert sich das Hoffest zum Spielzeitauftakt im Schauspielhaus (Prinzenstraße 9) am „Burning Man Festival“ im glühend heißen Nevada. Aufgebaut wird Sonnabend ab 15 Uhr eine Kunstlandschaft mit Wasserspielen, Installationen, Performances, Bastelstraße und Freiluftkino. Musik macht die Band Les Trucs, und es gibt ein Feuerwerk. Der Eintritt ist frei. Nur die zweistündige Gala mit einem Streifzug durch alle Premieren kostet fünf Euro.

Kopfloser Reiter auf Schloss Marienburg

Stimmungsvoller könnte die Kulisse für diese Geschichte wohl kaum sein: Die Lauscher-Lounge aus Berlin erzählt Sonnabend ab 19.30 Uhr „Die Legende von Sleepy Hollow“ im Schlosshof der Marienburg bei Pattensen. Deutsche Synchronsprecher wie „Drei ???“-Star Oliver Rohrbeck und Detlef Bierstedt (Stimme von George Cloney) und Geräuschemacher Jörg Klinkenberg präsentieren die Schauergeschichte um einen kopflosen Reiter, Tickets kosten 32 bis 42 Euro. „Der Hexer“ am Freitag ist bereits ausverkauft.

Klaus Lage rockt im Sinnesgarten

So klingt Inklusion: Zum zehnten Mal findet Sonntag im Sinnesgarten des Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Kirchrode das Whitestock-Festival statt. Ab 14 Uhr rocken Staubkind, die A-cappella-Gruppe Fünf vor der Ehe und Klaus Lage für Menschen mit und ohne Handicap. Lage kommt mit seiner neuen Formation Gute Gesellschaft auf die Bühne. Tickets kosten 20 Euro, Zugang zum Garten über Gandhistraße 5.

Public Viewing für Mozart-Oper

Donnerstag lief bereits die Generalprobe, die Tickets für das fünfte NDR-Klassik-Open-Air am Sonnabend ab 21 Uhr sind längst vergriffen. Den Musikgenuss mit der Mozart-Oper „Don Giovanni“ kann man trotzdem erleben – die Inszenierung mit Radiophilharmonie und den Sängern Malin Byström, Luca Pisaroni und Ludovic Tézier kann man umsonst und draußen beim Public Viewing im Maschpark erleben.

Nacht der Fledermäuse

Das Schulbiologiezentrum verspricht: Sie werden Fledermäuse danach mit anderen Augen sehen! Im Vinnhorster Weg 2 können Kinder und Erwachsene Sonnabend ab 15 Uhr in Mitmachaktionen und an Info-Ständen alles über die scheuen Tiere erfahren. Um 20.15 Uhr geht es auf dem Gelände mit einem Fledermaus-Detektor auf Entdeckertour! Es gibt außerdem Musik, Theater, Tanz und Feuer-Jonglage. Der Eintritt ist frei.

Circus Krone erlebt die „Evolution“

Auch der „größte Circus der Welt“ entwickelt sich weiter: „Evolution“ nennen die Artisten von Circus Krone ihr neues Programm, es soll eine Mischung aus klassischer Manegenkunst und moderner Show sein. Der Clownerie bleibt Krone treu: Fumagalli und sein Partner spielen sich auf dem Schützenplatz in die Herzen der Besucher. Heute und morgen ab 16 und 20 Uhr, Sonntag ab 14 und 20 Uhr. Karten kosten 23 bis 49 Euro.

Sommerausstellung mit viel Textil-Kunst

Dieses Fest wird so kunterbunt wie die Stoffe aus Orike Muths Werkstatt in der Weberstraße 26: In die lädt die Künstlerin nämlich Sonnabend von 14 bis 18 Uhr und Sonntag von elf bis 18 Uhr zur Sommerausstellung. Mit dabei sind auch Textilkünstler wie Gabriele Weiler, Miss Patty, Rainipink & Indigorebelle, das Label Overbeck bringt farbenprächtige Körbe mit, die Tonküche keramische Kunstwerke. Der Eintritt ist frei.

Von red